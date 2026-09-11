毎日飲むお茶、本当に体に良いものを選べていますか？今回ご紹介するのは、なんとギネス世界記録™に認定された「野草十八茶 宝寿茶」。33年間もの長きにわたり愛され続けるこの健康茶には、一体どんな秘密が隠されているのでしょうか？私も試して驚いた、家族みんなで安心して飲める宝寿茶の魅力を徹底解説します。この記事で、あなたもその人気の理由がきっとわかるはず！

世界が認めた日本の健康茶！『宝寿茶』がギネス記録達成

皆さんは「ギネス世界記録™」と聞くと、どんなイメージを抱くでしょうか？想像をはるかに超える偉業や、ユニークな挑戦が思い浮かびますよね。

そんな世界が認める栄誉を、日本のとある健康茶が手にしたというニュースが飛び込んできました。その名も「野草十八茶 宝寿茶」。なんと、テレビショッピング番組内で「24時間にホームショッピングで販売されたハーブティーの最多数」としてギネス世界記録™に認定されたのです！

一体どんなお茶が、たった24時間で12,721.2kgもの販売量を叩き出したのでしょうか？その魅力と、長年愛され続ける秘密に迫ってみましょう。

驚異のギネス記録達成！その背景とは

今回、「野草十八茶 宝寿茶」が達成した記録は、2026年4月23日にショップチャンネルで放送された番組での販売実績によるもの。株式会社宝寿園の代表取締役会長である倉持有二氏が出演し、見事な販売記録を樹立しました。

「24時間にホームショッピングで販売されたハーブティーの最多数」という記録名を聞くと、そのジャンルでの圧倒的な人気と信頼がうかがえますよね。1993年の販売開始から33年という長きにわたり、多くの人々に愛されてきた実績が、今回の偉業へと繋がったのでしょう。

『宝寿茶』が選ばれ続ける、３つの秘訣

なぜ「宝寿茶」はこれほどまでに人々の心を掴み、ギネス世界記録™まで達成するに至ったのでしょうか？私が注目したのは、その商品が持つ「こだわり」と「優しさ」、そして「実用性」です。

1. 職人技が光る「18種の野草ブレンド」

宝寿茶の最大の特徴は、文字通り18種類の野草がブレンドされていること。ただ数を集めただけではありません。東京新宿歌舞伎町の老舗日本料理店「新宿あぐら屋」の締めのお茶として、料理人である倉持氏と野草研究家が3年もの歳月をかけて開発したというから驚きです。

野草一つひとつの特性を見極め、カット方法や焙煎の温度、時間まで工夫を凝らすことで、野草茶特有の飲みにくさを解消し、「飲みやすく美味しい」お茶に仕上げています。この手間ひまかけた職人技こそが、ロングセラーの土台となっているのですね。

2. 誰にでも優しい「カフェイン・タンニンゼロ」

健康茶を選ぶ際、カフェインやタンニンの有無は気になるポイントです。特に、小さなお子さんや妊婦さん、そしてご年配の方にとっては非常に重要ですよね。

宝寿茶は、なんとカフェインもタンニンもゼロ！これなら、家族みんなで安心して楽しめます。一日の始まりから寝る前まで、シーンを選ばずにいつでも美味しい野草の恵みを享受できるのは、本当に嬉しい限りです。

3. 驚きの抽出効率！「大さじ1杯で2L」の経済性

「毎日飲むお茶だから、コスパも大事！」そう考える方に朗報です。宝寿茶は、大さじ1杯（約10g）で、急須約10杯分、なんと約2Lものお茶を抽出できるという驚異的な効率を誇ります。

これなら、頻繁に買い足す必要もなく、経済的。日々の健康習慣に無理なく取り入れられる、非常にコストパフォーマンスに優れたお茶だと言えるでしょう。

さらに、ホットで淹れるのはもちろん、ひと晩置けば美味しい水出し茶としても楽しめるという柔軟性も魅力的。夏場は冷蔵庫に常備して、いつでもゴクゴク飲める健康的な飲み物として活躍しそうです。

『宝寿茶』を生み出す宝寿園の挑戦

この素晴らしいお茶を世に送り出しているのが、株式会社宝寿園です。1993年の設立以来、33年にわたる野草茶づくりの経験と技術を活かし、単に商品を販売するだけでなく、多角的な事業展開を進めています。

旅館やホテル、小売店、通販事業者向けのPB（プライベートブランド）商品開発や、業務用商品の提供にも力を入れているとのこと。野草の選定から焙煎、ブレンド、ティーバッグ化、パッケージングまで、クライアントの要望に応じた柔軟な商品づくりができるのは、長年の経験と確かな技術力の証です。

近年では、国内だけでなく海外からも日本の野草茶・健康茶への問い合わせが増加しており、宝寿園は積極的に海外市場への展開も進めています。今回のギネス世界記録™認定は、日本の伝統的な健康茶が世界に羽ばたく大きな一歩となることでしょう。

『宝寿茶』を試すには

ギネス世界記録™を達成した「宝寿茶」、ぜひ試してみたい！と思われた方も多いのではないでしょうか。

「宝寿茶」は、宝寿園の公式オンラインストアで手軽に購入できます。まずは公式サイトで、その魅力をじっくりとチェックしてみてください。

また、今回ギネス記録を達成したショップチャンネルなど、テレビショッピングで再販される機会も期待できますね。こまめに情報をチェックしてみるのも良いかもしれません。

まとめ：ギネス記録は「信頼」と「こだわり」の証

野草十八茶「宝寿茶」のギネス世界記録™認定は、単なる販売量の多さだけでなく、長年にわたる品質へのこだわり、そしてお客様からの揺るぎない信頼の証だと私は感じました。

18種の野草が織りなす奥深い味わい、体に優しいカフェイン・タンニンゼロ、そして家計にも優しい抽出効率。これら全てが、日々の健康を願う現代人に寄り添う、まさに理想的な健康茶と言えるでしょう。

あなたもこの機会に、世界が認めた日本の健康茶「宝寿茶」を、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか？きっと、その一杯があなたの日常に、穏やかで健やかな時間をもたらしてくれるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。