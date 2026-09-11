阪急交通社は2026年9月10日、「旅行関係の新語に関する知名度調査」の結果を発表した。本調査は2026年5月15日〜2026年5月22日、全国の20代以上の男女518人を対象に、Webアンケートで行われた。

旅行関係の新語に関する知名度調査

旅行関係の新語、知名度1位は「ワーケーション」

調査では、「実際に行ったこと、やったことがある」「何のことか知っている」「聞いたことがあるが、何のことかよく知らない」を選んだ人の合計を知名度として集計した。

1位は「ワーケーション」、2位は「オールインクルーシブ」、3位は「マイクロツーリズム」となった。多様な働き方や体験・過ごし方の質、新しい旅行スタイルを反映した言葉が上位に並んだ。

4位は「イマーシブ体験(没入型体験)」、5位は「タウンサイジング」。そのほか、「チル旅」「旅ガチャ」といった気軽さや遊び心を感じさせる新語もランクインした。一方、「クールケーション」は今回の中で最も知名度が低かったものの、世界的な猛暑を背景に認知度を上げ、定着しつつあるという。

※「オーバーツーリズム」をはじめ、体験を伴わない用語は選択肢から除かれている。

旅行関係の新語 知名度ランキング

1位「ワーケーション」は旅先で働きながら休暇を楽しむスタイル

「ワーケーション」は、「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた言葉。観光地やリゾートなどの旅先で働きながら、休暇も楽しむ過ごし方を指す。

新型コロナウイルスの流行を機にテレワークが広がり、働く場所の自由度が高まったことで注目を集めた。多様な働き方の推進や旅行期間の長期化、平日の旅行需要の喚起につながる新しい旅のかたちとして定着が進んでいる。

2位「オールインクルーシブ」は食事やアクティビティも宿泊代に含む

「オールインクルーシブ」は、宿泊代に食事や飲み物、各種アクティビティなどの料金があらかじめ含まれている滞在スタイル。

追加での支払いを気にせず施設のサービスを楽しめることから人気となり、オールインクルーシブを採用するホテル・旅館も増えている。財布を持たずに楽しめる解放感や、追加費用を心配しなくてよい安心感が、ゆったりと贅沢な時間を過ごしたい旅行者に支持されている。

3位「マイクロツーリズム」は自宅から1〜2時間程度の近場を旅行

「マイクロツーリズム」は、自宅から1〜2時間程度の近場を訪れる近距離の旅行スタイル。

遠出を控える傾向が高まった時期に、身近な地域の魅力を再発見する旅として注目された。住み慣れた地域の食や文化、自然に触れられるほか、移動の手間や費用を抑えて気軽に出かけられる点も特徴となっている。

4位「イマーシブ体験」は物語や仮想空間に入り込んだような感覚

「イマーシブ体験」は「没入型体験」とも呼ばれ、映像や音響、演出などの最新技術を駆使し、物語や仮想空間の世界に入り込んだかのような感覚を味わえる体験。

デジタル技術の進化を背景に、美術館やテーマパーク、観光施設などさまざまな場面で取り入れられるようになった。体験を重視する能動的な旅を求める層を中心に注目を集めている。

5位「タウンサイジング」は地方の小さな町で暮らすように過ごす

「タウンサイジング」は、大都市ではなく地方の小さな町に滞在し、その土地ならではの暮らしや文化に触れる米国発のスタイル。

喧騒から離れて心を落ち着かせたいという志向の高まりや、ローカルな暮らしへの憧れを背景に注目されるようになった。有名観光地をめぐるのではなく、地域の日常に溶け込みながらゆったりと過ごす点が特徴。

6位「リトリート」は日常を離れて心身を整える旅

「リトリート」は、もともと「避難」や「隠れ家」などを意味する言葉で、日常から離れた静かな環境に身を置き、心身を整える過ごし方を指す。

自然豊かな場所でゆったりとした時間を過ごし、ヨガや瞑想、温泉などでリフレッシュする旅のスタイルとして広がった。

7位「チル旅」は観光よりもゆったり過ごす時間を楽しむ

「チル旅」は、「まったりと過ごす」「くつろぐ」という意味の英語「chill(チル)」に由来する旅のスタイル。

観光名所をめぐることよりも、カフェでくつろいだり景色を眺めたりしながら、ゆるやかな時間そのものを楽しむ。

8位は3つの新語が同率「ライブツーリズム」「アドベンチャーツーリズム」「旅ガチャ」

「ライブツーリズム」は、コンサートや音楽ライブ、スポーツの試合などへの参加を目的に旅をするスタイル。エンターテインメント市場の盛り上がりや「推し活」の普及を背景に注目を集めている。

「アドベンチャーツーリズム」は、自然、アクティビティ、文化体験の3つの要素のうち、2つ以上を組み合わせた旅行スタイル。トレッキングやカヌーなどを通じて自然を感じながら、伝統文化にも深く触れられる点が特徴となっている。

「旅ガチャ」は、カプセルトイの「ガチャ」のように、行き先や旅程をあえて運任せにして決める旅の楽しみ方。出発直前まで目的地が分からないものや、くじ引きのように行き先が決まるサービスなどが登場し、話題を呼んだ。

11位「ファンツーリズム」は好きな対象に関連する場所を訪れる旅

「ファンツーリズム」は、特定のスポーツチームや芸能人、アニメ、キャラクターなどのファンとしての活動を目的とした旅行。

応援するチームの遠征試合の観戦や関連イベントへの参加だけでなく、ゆかりの地をめぐる旅なども含まれる。

12位「サ旅」はサウナを目的に全国各地をめぐる

「サ旅」は、サウナを主な目的として全国各地の温浴施設やリゾート地をめぐる旅行スタイル。

近年のサウナブームを背景に、こだわりのサウナ施設や大自然の中で体験できるアウトドアサウナなどを目指して旅をする人が増えている。

13位「おてつたび」は旅先で仕事をしながら滞在するスタイル

「おてつたび」は、「お手伝い(短期アルバイト)」と「旅」を組み合わせた人材マッチングサービスの名称。

旅先で農作業や宿の業務などを手伝いながら滞在するスタイルが注目を集め、2025年の新語・流行語大賞にノミネートされた。

14位「ウェルネスツーリズム」は旅を通じて心身の健康づくり

「ウェルネスツーリズム」は、旅を通じて心身の健康づくりを目指す過ごし方。

温泉や自然の中でのアクティビティ、健康に配慮した食事などを取り入れ、リフレッシュしながら活力を取り戻す点が特徴となっている。

15位「バケーションレンタル」は貸切物件で暮らすように滞在

「バケーションレンタル」は、コンドミニアムや別荘などの貸切物件を一定期間レンタルして滞在する旅行スタイル。

キッチンやリビングを備えた一棟をまるごとプライベート空間として利用でき、暮らすように滞在できる点が魅力となっている。

16位「ガストロノミーツーリズム」は食材や食文化まで体験する旅

「ガストロノミーツーリズム」は、その土地の食材や料理、食文化に触れることを主な目的とした旅のスタイル。

単にグルメを楽しむだけでなく、食材が育まれる風土や歴史、生産者の思いまで含めて体験できる点が特徴。

17位「チェアリング」は好きな場所で椅子に座って景色を楽しむ

「チェアリング」は、持ち運びができる折りたたみ椅子をお気に入りの場所に設置し、のんびりと景色や時間を楽しむスタイル。

公園や河川敷、海岸など特別な施設ではない場所で、自分のペースでリラックスした時間を過ごす。

18位「クールケーション」は暑さを避けて涼しい地域へ

「クールケーション」は、「クール(涼しい)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた言葉で、暑さを避けて涼しい地域で過ごす旅のスタイル。

年々厳しさを増す夏の暑さを背景に、涼を求めて過ごし方を工夫する旅として注目されている。