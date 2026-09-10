日本の繊細な美意識と熟練の職人技が、遠く離れた異国の地で輝きを放とうとしています。あなたは、古き良き日本の文化が、現代のファッションとして生まれ変わり、世界を魅了する瞬間を知っていますか？

東京・浅草から世界へと羽ばたく革新的なフットウェアブランド「HeWhoMe.Tokyo（ひふみ東京）」が、2026年9月にサウジアラビア・ジェッダで開催される「４th Saudi Fashion & Textile EXPO」に、日本貿易振興機構（ジェトロ）の「ジャパンブース」の一員として出展します。これは、日本のものづくりが持つ底力と、伝統を革新へと繋ぐ挑戦の証です。

ただのスニーカーではありません。そこには、日本の「もったいない」精神と、脈々と受け継がれてきた職人の魂が宿っています。

伝統と革新の融合：ヴィンテージ着物で蘇るスニーカー

HeWhoMe.Tokyoは、ヴィンテージ着物をアップサイクルして作られる、サスティナブルなスニーカーです。古くなった着物や、役目を終えた着物に新たな命を吹き込み、現代のファッションアイテムとして再構築するという発想は、まさに感動的です。

これは単なるリメイクではありません。日本の伝統的な衣装である着物が持つ、独特の色合い、柄、そして素材の風合いを最大限に活かしつつ、日常使いできるスタイリッシュなスニーカーへと昇華させています。一足一足異なる表情を見せるデザインは、まさに「世界に一つだけ」のアイテムと言えるでしょう。

想像してみてください。日本の歴史と文化が詰まった着物が、あなたの足元で新たな物語を紡ぎ出すのです。サスティナブルという言葉が叫ばれる現代において、これほど美しく、そして心豊かなアップサイクルの形があるでしょうか。

浅草の職人技が織りなす「生きている履き心地」

HeWhoMe.Tokyoの魅力は、その美しい見た目だけにとどまりません。最大の特長は、浅草の熟練の靴職人によって施される希少な技法「手釣り（Tezuri） 」にあります。

「手釣り」とは、靴の甲革（アッパー）を木型に沿って職人の手で立体的に形作る、非常に手間と技術を要する工程のこと。機械では決して再現できないこの作業によって、素材が無理なく、無駄なく活かされ、まるで足の一部であるかのような、驚くほどのフィット感が生まれると言います。プレスリリースには「生きている履き心地」という表現がありましたが、まさに言い得て妙です。足の形を整え、動き続ける足に寄り添うその感覚は、一度体験したら忘れられないものになるでしょう。

東京・浅草は、実は150年以上にわたり革靴作りの歴史的聖地として知られています。タンナー（革を加工する職人）や熟練職人たちが密接に関わり合う、独自の「エコシステム」が育まれてきた場所なのです。有限会社アクストは、この浅草が持つ靴作りのDNAを受け継ぎ、伝統技術を未来へと繋ぐ役割を担っています。まさに、日本の職人技の真髄が、このスニーカーに凝縮されていると言えるでしょう。

世界が注目する唯一無二の価値

HeWhoMe.Tokyoは、そのユニークなコンセプトと確かな品質で、すでに世界中の注目を集めています。フランス・パリの「メゾン・エ・オブジェ」や、台湾の「Creative Expo Taiwan」といった国際的な展示会への出展実績も豊富です。さらに、2025年にはサウジアラビアのファッションショーのコレクションにも採択されるなど、着実に海外での評価を高めてきました。

そして今回、ジェトロの「ジャパンブース」という日本の顔とも言える場で、改めてサウジアラビアの地に立つことは、ブランドの信頼性と、日本のものづくりが持つ国際的な競争力の高さを証明していると言えるでしょう。

このシューズの価値は、単なる価格では測れません。ヴィンテージ着物の物語、職人の熟練の技、そしてサスティナブルな未来への想い。これら全てが織りなす「唯一無二の価値」こそが、HeWhoMe.Tokyoを特別な存在にしています。

未来へ繋ぐ挑戦：有限会社アクストのビジョン

HeWhoMe.Tokyoを企画・製造するのは、東京都台東区に本社を置く有限会社アクストです。彼らは「靴を通して、日本の伝統を未来に繋ぐ」という明確なビジョンを持ち、活動を続けています。

現代社会において、伝統技術の継承やサスティナビリティへの意識は非常に重要です。アクストの取り組みは、失われつつある日本の美しい文化や職人技を、現代のライフスタイルに合う形で再提案し、次の世代へと繋ぐ素晴らしい挑戦だと感じます。

日本の職人技や伝統文化に興味がある方、サスティナブルなライフスタイルを追求したい方にとって、HeWhoMe.Tokyoはきっと心惹かれる存在になるはずです。

イベント情報

今回の出展を通じて、サウジアラビアのバイヤーやお客様は、HeWhoMe.Tokyoの世界観を直接体験し、日本の職人技が織りなす「生きている履き心地」を肌で感じることができるでしょう。

お問い合わせ

: ４th Saudi Fashion & Textile EXPO: 2026年9月24日（木）～27日（日）: サウジアラビア・ジェッダ: ジェトロ「ジャパンブース」

有限会社アクストの取り組みやHeWhoMe.Tokyoのさらなる情報にご興味のある方は、ぜひ以下の連絡先までお問い合わせください。

: info@axt-japan.com: 03-5808-0809

日本の伝統と革新が見事に融合したHeWhoMe.Tokyo。このアップサイクル着物シューズが、サウジアラビアの地で、そして世界中で、どのような感動と新しい価値を生み出すのか。これからの展開から目が離せませんね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。