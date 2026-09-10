チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が9日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とスロヴァン・ブラチスラヴァが対戦した。

CL2連覇中のPSGが、松岡大起を擁するスロバキア王者を本拠地『パルク・デ・プランス』に迎え入れた一戦。ウスマン・デンベレが17分に先制点を挙げると、その5分後にこの日2点目のゴールで追加点をゲット。31分から57分にかけては、フェラン・トーレスがハットトリックを達成。試合終盤には、ファビアン・ルイスもゴールネットを揺らした。最終スコアは、後半に1失点こそ許したが、6－1と大勝。3連覇へ幸先の良いスタートを切った。

なお、スロヴァン・ブラチスラヴァの松岡はベンチ入りしたものの、プレー機会は訪れなかった。

CL・リーグフェーズの第2節は来月に行われ、PSGはマンチェスター・シティと、スロヴァン・ブラチスラヴァはシュトゥットガルトと対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 6－1 スロヴァン・ブラチスラヴァ

【得点者】

1－0 17分 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

2－0 23分 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

3－0 31分 フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン）

4－0 47分 フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン）

5－0 57分 フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン）

5－1 59分 スレイマン・カマラ（スロヴァン・ブラチスラヴァ）

6－1 88分 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）

【大勝】フェランのハットを含む大量6得点のPSG