チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が9日に行われ、バルセロナとフェイエノールトが対戦した。
フェイエノールトに所属する日本代表DF渡辺剛が先発出場した一戦は、3分にハフィーニャがDF2人をシュートフェイントでかわしてから、左足で冷静に流し込んでバルセロナが先制すると、22分にはカリム・アデイェミが右足で華麗なミドルシュートを突き刺して追加点を挙げた。
バルセロナの2点リードで前半を折り返して迎えた57分には、ペドリのスルーパスに抜け出したハフィーニャがこの試合2点目をマーク。さらに、77分にはラミン・ヤマルが直接フリーキックを沈めると、82分にはセム・スタインのゴールでフェイエノールトが1点を返したが、85分にはガブリエウ・ジェズスが頭で加入後初ゴールとなるダメ押し弾を決め、5－1で快勝したバルセロナは今季4度目の5得点を奪って、公式戦5連勝を飾った。なお、渡辺はフル出場している。
次節、バルセロナは10月13日にアウェイでガラタサライと、フェイエノールトは同14日にホームでコモとそれぞれ対戦する。
【スコア】
バルセロナ 5－1 フェイエノールト
【得点者】
1－0 3分 ハフィーニャ（バルセロナ）
2－0 22分 カリム・アデイェミ（バルセロナ）
3－0 57分 ハフィーニャ（バルセロナ）
4－0 77分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
4－1 82分 セム・スタイン（フェイエノールト）
5－1 85分 ガブリエウ・ジェズス（バルセロナ）