5発で大勝したバルセロナ [写真]=Getty Images

　チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が9日に行われ、バルセロナとフェイエノールトが対戦した。

　フェイエノールトに所属する日本代表DF渡辺剛が先発出場した一戦は、3分にハフィーニャがDF2人をシュートフェイントでかわしてから、左足で冷静に流し込んでバルセロナが先制すると、22分にはカリム・アデイェミが右足で華麗なミドルシュートを突き刺して追加点を挙げた。

　バルセロナの2点リードで前半を折り返して迎えた57分には、ペドリのスルーパスに抜け出したハフィーニャがこの試合2点目をマーク。さらに、77分にはラミン・ヤマルが直接フリーキックを沈めると、82分にはセム・スタインのゴールでフェイエノールトが1点を返したが、85分にはガブリエウ・ジェズスが頭で加入後初ゴールとなるダメ押し弾を決め、5－1で快勝したバルセロナは今季4度目の5得点を奪って、公式戦5連勝を飾った。なお、渡辺はフル出場している。

　次節、バルセロナは10月13日にアウェイでガラタサライと、フェイエノールトは同14日にホームでコモとそれぞれ対戦する。

【スコア】
バルセロナ　5－1　フェイエノールト

【得点者】
1－0　3分　ハフィーニャ（バルセロナ）
2－0　22分　カリム・アデイェミ（バルセロナ）
3－0　57分　ハフィーニャ（バルセロナ）
4－0　77分　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
4－1　82分　セム・スタイン（フェイエノールト）
5－1　85分　ガブリエウ・ジェズス（バルセロナ）

【ハイライト動画】バルセロナがフェイエノールトに5発大勝