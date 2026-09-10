チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が9日に行われ、バルセロナとフェイエノールトが対戦した。

フェイエノールトに所属する日本代表DF渡辺剛が先発出場した一戦は、3分にハフィーニャがDF2人をシュートフェイントでかわしてから、左足で冷静に流し込んでバルセロナが先制すると、22分にはカリム・アデイェミが右足で華麗なミドルシュートを突き刺して追加点を挙げた。

バルセロナの2点リードで前半を折り返して迎えた57分には、ペドリのスルーパスに抜け出したハフィーニャがこの試合2点目をマーク。さらに、77分にはラミン・ヤマルが直接フリーキックを沈めると、82分にはセム・スタインのゴールでフェイエノールトが1点を返したが、85分にはガブリエウ・ジェズスが頭で加入後初ゴールとなるダメ押し弾を決め、5－1で快勝したバルセロナは今季4度目の5得点を奪って、公式戦5連勝を飾った。なお、渡辺はフル出場している。

次節、バルセロナは10月13日にアウェイでガラタサライと、フェイエノールトは同14日にホームでコモとそれぞれ対戦する。

【スコア】

バルセロナ 5－1 フェイエノールト

【得点者】

1－0 3分 ハフィーニャ（バルセロナ）

2－0 22分 カリム・アデイェミ（バルセロナ）

3－0 57分 ハフィーニャ（バルセロナ）

4－0 77分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

4－1 82分 セム・スタイン（フェイエノールト）

5－1 85分 ガブリエウ・ジェズス（バルセロナ）

【ハイライト動画】バルセロナがフェイエノールトに5発大勝