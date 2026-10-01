阪神と巨人が引き分け
先発投手：阪神は村上頌樹が5回1失点の好投（4安打5奪三振）、巨人の竹丸和幸は5回0失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：巨人が1点を追加 6回裏：阪神が1点を追加 8回表：巨人が1点を追加 注目選手：阪神の大山悠輔が1本塁打、2打点の活躍、巨人の吉川尚輝が2打点の活躍、巨人の増田陸が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|138
|77
|59
|2
|.566
|-
|2
|巨人
|142
|76
|63
|3
|.547
|2
|3
|DeNA
|141
|69
|69
|3
|.500
|9
|4
|広島
|139
|59
|76
|4
|.437
|17
|5
|ヤクルト
|140
|60
|78
|2
|.435
|18
|6
|中日
|142
|59
|81
|2
|.421
|20
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|141
|91
|47
|3
|.659
|-
|2
|西武
|141
|77
|60
|4
|.562
|13
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|14
|4
|オリックス
|142
|65
|75
|2
|.464
|27
|5
|ロッテ
|139
|61
|75
|3
|.449
|29
|6
|楽天
|140
|56
|83
|1
|.403
|35