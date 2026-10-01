阪神と巨人が引き分け

先発投手：阪神は村上頌樹が5回1失点の好投（4安打5奪三振）、巨人の竹丸和幸は5回0失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：巨人が1点を追加 6回裏：阪神が1点を追加 8回表：巨人が1点を追加 注目選手：阪神の大山悠輔が1本塁打、2打点の活躍、巨人の吉川尚輝が2打点の活躍、巨人の増田陸が3安打の活躍。

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