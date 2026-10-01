阪神と巨人が引き分け

先発投手：阪神は村上頌樹が5回1失点の好投（4安打5奪三振）、巨人の竹丸和幸は5回0失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：巨人が1点を追加 6回裏：阪神が1点を追加 8回表：巨人が1点を追加 注目選手：阪神の大山悠輔が1本塁打、2打点の活躍、巨人の吉川尚輝が2打点の活躍、巨人の増田陸が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 138 77 59 2 .566 -
2 巨人 142 76 63 3 .547 2
3 DeNA 141 69 69 3 .500 9
4 広島 139 59 76 4 .437 17
5 ヤクルト 140 60 78 2 .435 18
6 中日 142 59 81 2 .421 20

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 91 47 3 .659 -
2 西武 141 77 60 4 .562 13
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 14
4 オリックス 142 65 75 2 .464 27
5 ロッテ 139 61 75 3 .449 29
6 楽天 140 56 83 1 .403 35