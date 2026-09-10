「まったく自信なくって。緊張しちゃってすみません」――きょう10日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SP(19:00～)に、今年3月にNHKを退局した和久田麻由子が出演。民放バラエティ初登場で「ゴチになります!27」に参戦し、大喜利の無茶ぶりや“サプライズプロポーズ”の洗礼を受ける。

川島明も参戦「酔い止め飲んでぽわぽわしている」

今回は、豪華客船で東京湾クルージングを楽しみながらバトルする「クルージングゴチ」。慣れない民放バラエティに緊張する和久田の一方、“朝の顔”として生放送番組のMCを務める川島明は、いつもとは違う舞台でバトルに挑む。

和久田の言葉に、せいや(霜降り明星)は「バラエティ一発目がクルージングゴチ!? データがおかしくなるやろ!」とツッコミ。対する川島は「テンション上げていきたいんですけど、酔い止め飲んでぽわぽわしている」と笑わせる。

ゴチの舞台は、東京ベイ・クルージングレストラン「シンフォニー」。東京食材を使った江戸前フレンチを堪能しながら、設定金額1人2万5,000円で金額予想に挑む。参加者は9人で、自腹額は22万円前後となる。

行われるのは「東京湾クルージングミステリーゴチ」。東京湾にまつわる“謎”を、ミステリーハンター風の岩田絵里奈アナウンサーがクイズ形式で出題する。

しかし、意外にシンプルな正解が飛び出すと、川島が「めちゃくちゃおもろいボケあったのに」とツッコミ。すると、なぜか川島にボケ回答が無茶ぶりされ、そこから出演者たちによる大喜利合戦がスタートする。

その流れは和久田にも及び、次々と無茶ぶりを受けることに。戸惑いながらも、隣に座るせいやのささやきを受けて次々と笑いを取っていき、やがて和久田とせいやは息ピッタリの掛け合いを披露する。

和久田が明かす“好きなバラエティ番組” 川島は岡村の“格好いい”逸話

バラエティ番組が大好きだという和久田に、出演者たちが好きな番組を質問。そこで飛び出した意外な答えに、せいやも「ストロングなトークが好き?」と興味津々になる。

朝の生放送番組でMCを始めて6年目となる川島には、プライベートについて質問。土日は家族で過ごしているという川島が、子どものやんちゃなエピソードを明かすと、一同から「かわいい」と笑いが起こり、和久田も子育ての大変さを語る。

さらに、川島にナインティナインとの関係を尋ねると、「大先輩ですからね」とコメント。焼き肉店で目撃した岡村隆史の“格好いい”エピソードも披露する。

和久田は、民放ならではの“初めての体験”についてトーク。先輩の羽鳥慎一にアドバイスを求めるが、羽鳥からは意外な答えが返ってくる。

“東京一ロマンチックなプロポーズ”に挑戦

東京湾クルージングにちなみ、レインボーブリッジを眺めながら、“東京一ロマンチックなプロポーズ”にも挑戦する。

せいやから和久田への“サプライズ”プロポーズに、和久田は「青天の霹靂」と衝撃。川島から和久田へのプロポーズでは、「いやな奴やなあ～」と一同から爆笑が起こる。

さらに佐野勇斗から倉科カナへのプロポーズでは、佐野がまさかの大失態を犯し、即座に「ごめんなさい」。岡村はなぜか増田貴久にプロポーズすることになり、そこで思わぬ“奇跡”も起こる。

船上でまさかの“殺人事件” 船長役で小手伸也も登場

ゴチの最中には、突然、船上で“殺人事件”が発生。一同がデッキに出ると、そこには殺害された記者と、互いに相手が犯人だと言い張る乗船者たちが待ち受けている。

さらに船長役として小手伸也も登場。出演者たちは犯人が誰なのかを推理することになるが、不正解ならおみや代が自腹となる。

自腹レース最下位の倉科、あの“最強アイテム”で勝負

現在の自腹レースでは倉科が最下位。今回は、あの“最強アイテム”を身に着けて勝負に挑む。

一方、ここまでいまだ負けなしの佐野は、ゴチの終盤で“大事なこと”を告白。増田から「なんで今言う?」とツッコまれるものの、佐野は「負けることはない」と自信を見せる。

結果発表を前に、川島は「大パニックです」、和久田は「自信がなくなりました」、せいやは「あかん!」と戦々恐々。果たしてビリになるのは誰なのか、自腹レースの順位に変動はあるのか。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（9月10日放送前時点）

第1位：岡村隆史 9万1,850円

第2位：佐野勇斗 14万7,126円

第3位：矢部浩之 28万 800円

第4位：せいや 37万6,100円

第5位：白石麻衣 43万6,800円

第6位：増田貴久 69万9,436円

第7位：倉科カナ 75万4,700円



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