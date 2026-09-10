ジムに通い始めると、筋トレ前後のルーティンがだんだん増えていくこともありますよね。「この順番で鍛えたい」「終わったらすぐプロテインを飲みたい」など、自分なりの決まりごとができてくるのも"筋トレあるある"のひとつです。
今回は、人気漫画「#ジムに通えば」から、ジム通いの人のプロテインに関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
ジムに通えばクイズ「筋トレ後、プロテインを忘れた男性が取った行動は?」
ジムでのトレーニングを終えた主人公。筋トレ後の"黄金タイム"を意識してプロテインを飲もうとしますが、そこでプロテインを持ってきていないことに気づきます。
さて、できるだけ早くプロテインを摂りたい主人公は、どのような行動を取ったでしょうか?
① 全力ダッシュで家に帰った
② ジム仲間にプロテインを分けてもらった
③ 帰り道でも筋トレを続けた
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✅プロテインを忘れた筋トレ民、その後どうした?……こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
筋トレ民にとって"プロテイン忘れ"は「大ピンチ」
筋トレを続けていると、トレーニングそのものだけでなく、その前後の過ごし方にも自分なりのこだわりが生まれてくるもの。そんな筋トレ民が直面した、プロテインの"うっかり忘れ"。頑張って追い込んだ日でも、休んでいる暇はないようです。
筋トレ民は再び走り出す――30分以内の摂取を目指して。
▶なお、今回の答えは① 全力ダッシュで家に帰った でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!