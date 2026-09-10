ジムに通い始めると、筋トレ前後のルーティンがだんだん増えていくこともありますよね。「この順番で鍛えたい」「終わったらすぐプロテインを飲みたい」など、自分なりの決まりごとができてくるのも"筋トレあるある"のひとつです。

今回は、人気漫画「#ジムに通えば」から、ジム通いの人のプロテインに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

ジムに通えばクイズ「筋トレ後、プロテインを忘れた男性が取った行動は?」

ジムでのトレーニングを終えた主人公。筋トレ後の"黄金タイム"を意識してプロテインを飲もうとしますが、そこでプロテインを持ってきていないことに気づきます。

さて、できるだけ早くプロテインを摂りたい主人公は、どのような行動を取ったでしょうか?

① 全力ダッシュで家に帰った

② ジム仲間にプロテインを分けてもらった

③ 帰り道でも筋トレを続けた

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✅プロテインを忘れた筋トレ民、その後どうした?……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

筋トレ民にとって"プロテイン忘れ"は「大ピンチ」

筋トレを続けていると、トレーニングそのものだけでなく、その前後の過ごし方にも自分なりのこだわりが生まれてくるもの。そんな筋トレ民が直面した、プロテインの"うっかり忘れ"。頑張って追い込んだ日でも、休んでいる暇はないようです。

筋トレ民は再び走り出す――30分以内の摂取を目指して。

▶なお、今回の答えは① 全力ダッシュで家に帰った でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!