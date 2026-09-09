ブルボンは9月8日、「シルベーヌ巨峰のショートケーキ」を、全国全国のコンビニエンスストアや量販店、ドラッグストアなどで発売した。

シルベーヌ巨峰のショートケーキ

同商品は、ほどよい酸味と果汁感のある巨峰ソースをふんわりとしたケーキ生地で挟み、全体をホワイトクリームでコーティングした"白いシルベーヌ"。巨峰ソースの芳醇な味わいとクリームのミルク感が調和した味わいが楽しめる。

1箱6個入りで価格はオープン。