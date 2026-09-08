ソフトバンク、日本ハムに13点差で圧勝

先発投手：ソフトバンクはＬ・モイネロが6回1/3回1失点の好投（6安打6奪三振）、日本ハムの山﨑　福也は4回2/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ソフトバンクが2点を追加 3回裏：ソフトバンクが2点を追加 7回表：日本ハムが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの周東　佑京が2本塁打、6打点、3安打、2得点の活躍、ソフトバンクの栗原　陵矢が2本塁打、4打点、3得点の活躍、ソフトバンクの牧原　大成が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 122 69 52 1 .570 -
2 巨人 125 67 56 2 .545 3
3 DeNA 123 57 63 3 .475 11
4 ヤクルト 123 54 67 2 .446 15
5 中日 127 54 71 2 .432 17
6 広島 120 49 67 4 .422 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 124 76 45 3 .628 -
2 西武 126 71 52 3 .577 6
3 日本ハム 127 71 54 2 .568 7
4 オリックス 126 59 65 2 .476 18
5 ロッテ 120 55 62 3 .470 19
6 楽天 123 47 75 1 .385 29