中日が巨人に完封勝利

先発投手：中日は柳裕也が7回0失点の好投（6安打4奪三振）、巨人の戸郷翔征は7回0失点で敗戦投手 得点経過： 4回表：中日が3点を追加 注目選手：中日の岡林勇希が1本塁打、3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 122 69 52 1 .570 -
2 巨人 125 67 56 2 .545 3
3 DeNA 123 57 63 3 .475 11
4 ヤクルト 123 54 67 2 .446 15
5 中日 127 54 71 2 .432 17
6 広島 120 49 67 4 .422 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 124 76 45 3 .628 -
2 西武 126 71 52 3 .577 6
3 日本ハム 127 71 54 2 .568 7
4 オリックス 126 59 65 2 .476 18
5 ロッテ 120 55 62 3 .470 19
6 楽天 123 47 75 1 .385 29