フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』は8日、2026年の男子コパ・トロフィー候補者10名を発表した。

コパ・トロフィーは、21歳以下の選手を対象とした“若手版のバロンドール”。2018年に新設された賞で、初代受賞者のフランス代表FWキリアン・エンバペをはじめ、過去にはスペイン代表MFペドリやイングランド代表MFジュード・ベリンガムといった選手が選出されてきた。

今回のノミネートには、2024年、2025年と2大会連続で同賞を受賞しているバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルも選出。昨季のヤマルは公式戦通算45試合出場24ゴール18アシストを記録したほか、FIFAワールドカップ2026制覇に貢献した。また、クラブと代表でヤマルのチームメイトであるDFパウ・クバルシも昨年に続いてノミネートを果たしている。

さらに、今夏ライプツィヒからレアル・マドリードへクラブ史上最高額で加入したコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデや、リールからマンチェスター・シティへ移籍を果たしたモロッコ代表MFアイユーブ・ブアディ、昨季フライブルクの躍進を支えアストン・ヴィラへステップアップしたスイス代表FWヨハン・マンザンビら、今夏の移籍市場を盛り上げた選手らが揃うことになった。

発表された候補者は以下の通り。授賞式は10月26日にロンドンで行われる。

◆■2026年のコパ・トロフィー候補

※（）内は（所属クラブ／代表チーム）

ケリム・アライベゴヴィッチ（レヴァークーゼン（25－26シーズンはザルツブルクでプレー）→ユヴェントス／ボスニア・ヘルツェゴビナ代表）

アイユーブ・ブアディ（リール→マンチェスター・シティ／モロッコ代表）

パウ・クバルシ（バルセロナ／スペイン代表）

ヤン・ディオマンデ（ライプツィヒ→レアル・マドリード／コートジボワール代表）

レナート・カール（バイエルン／ドイツ代表）

イーライ・ジュニア・クルーピ（ボーンマス／U－21フランス代表）

ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン代表）

ヨハン・マンザンビ（フライブルク→アストン・ヴィラ／スイス代表）

イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン→アルジェリア代表）

ウォーレン・ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン／フランス代表）