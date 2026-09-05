KADOKAWAは、2026年9月4日(金)に『月刊コミックフラッパー 2026年10月号』を発売。『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』が表紙＆巻頭カラーを飾る。

表紙＆巻頭カラーで登場

『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』

著者：フジカワユカ

原作：理不尽な孫の手

キャラクター原案：シロタカ

エリナリーゼとクリフが約束の結婚式を挙げた！

幸せそうなふたりを見たシルフィエットは、これからの夫婦生活についてルーデウスに想いを伝える。

そして赤髪のあの子が待望の再登場！

コミックス第25巻、2026年9月18日(金)発売！

番外編掲載

『千年狐～干宝「捜神記」より～』

著者：張六郎

大人気古代中国ファンタジー「千年狐」番外編登場！

救済除霊師俔居士のライバル、呪詛師・呪道家に舞い込んだ依頼とは……!?

モバイルゲームアプリ記事掲載

『幻想水滸伝 STAR LEAP ～星々の軌跡～』

著者：志水アキ

タイジュの里を作る決意をしたシャプールとホウ。住民を増やし、家を建て、安住の地を開拓する──。『幻想水滸伝』シリーズ最新作となるモバイルゲームアプリ「幻想水滸伝 STAR LEAP」の前日譚となるエピソード、ついに完結！

『月刊コミックフラッパー 2026年10月号』

発売日：2026年9月4日(金)

定価：730円(本体664円＋税)

判型：B5変形判