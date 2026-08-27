Uber Japanは8月24日、日産自動車とのパートナーシップに基づき、新型「エルグランド」がハイヤー配車サービス「Uber プレミアム」の対象車両として運行を開始したと発表した。日の丸リムジンおよびIBIグループが車両を導入し、順次運行を開始する。

この取り組みは、2026年5月に発表した両社の協業による導入支援の実装となる。「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をデザインコンセプトとする新型「エルグランド」は、静粛性とプライベートラウンジのような快適性を備えたプレミアムミニバン。訪日外国人旅行者の増加などを背景に「Uber プレミアム」の需要は拡大しており、乗車数・取扱高ともに2023年比で約7倍に成長している。

今回の導入により、日産の車両技術、タクシー事業者の運行品質、Uberのテクノロジーを組み合わせ、利用者の移動体験の向上と事業者の収益機会拡大を図る。

8月24日～10月31日までUber プレミアムが20%オフ(上限1,000円)になるキャンペーンをプロモーションコード「PREMJP26」にて実施する。なお、新型「エルグランド」を指定して配車されるものではないとのこと。

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