Uber Technologiesは8月13日、Uber Japanが2026年後半に予定している東京でのロボタクシー(自動運転タクシー)の試験運行において、日の丸交通と運行パートナーシップ契約を締結したことを発表した。

WayveのAI Driverを搭載した日産リーフ

今回の取り組みは、Uber Technologiesと、Wayve、日産自動車の3社による合意に基づくもので、WayveのAI Driverを搭載した日産リーフを導入する。日の丸交通は運行主体として車両管理や車両基地(デポ)でのオペレーション、メンテナンスなどを担い、Uberは配車アプリを提供する。

日本の法令において、ロボタクシーの運行は旅客運送サービスの認可を受けたタクシー事業者が行う必要があるが、今回の試験運行は国内の法規制や許認可要件に準拠して設計されており、Uber Technologiesはマッチングプラットフォームや運行支援ツールを提供し、日の丸交通が認可を受けた運行主体として実際の運行管理を担当する。

将来的な完全無人運転の開始に向けた段階的な導入の一環として、運行の初期段階では、安全確保のため日の丸交通の乗務員がセーフティドライバーとして同乗する。

関係各社は長年の運行ノウハウや先進テクノロジーを結集させ、ドライバー不足などの社会課題に対応しながら、持続可能なモビリティサービスの実現を目指すとしている。

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