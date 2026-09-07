Chilli Beans.、3年ぶりとなる3rdアルバム『HONESTY』リリース決定

3ピースバンド・Chilli Beans.が、約3年ぶりとなる3rd Full Album『HONESTY』を9月16日（水）にリリースすることが決定した。

今年7月に開催されたFC限定ライブにてリリースが発表されていた本作は、9月16日（水）にデジタル先行リリース。さらに、10月2日（金）からスタートする国内ツアー「Chilli Beans. Tour 2026-2027 "HONESTY"」に合わせ、ツアー会場にて会場限定盤CDを発売。

アルバム『HONESTY』は、タイトル通り「正直」に、自然体で、バンド然とした今のChilli Beans.をそのまま映し出した一作。2019年の結成からこれまで、バンドとして過ごしてきた時間が自然と音に表れた作品となっており、メンバー自らが作詞・作曲・編曲、さらにクリエイティブまで手掛ける、Chilli Beans.ならではの自由な表現が詰め込まれている。

また、本作はChilli Beans.自身のレーベル「my wing records」からリリースされる作品。全10曲を収録し、アルバムリード曲「princess」をはじめ、8月19日に先行配信された「dive into you」、NHK土曜ドラマ「ムショラン三ツ星」主題歌としてリリースされた「breath」などを収録する。アルバムリード曲「princess」は、9月12日（土）に出演する「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」にてライブ初披露を予定。翌9月13日（日）にはJ-WAVE(81.3FM)「M bit Project AS YOU LIKE IT」にてラジオ初オンエアされる。会場先行限定盤CDは、「HONESTYオリジナルポーチ」とのセットとなっており、「Chilli Beans. Tour 2026-2027 "HONESTY"」の札幌公演より順次販売される。

■メンバーコメント

今回の作品は、インディーズから初めて出すアルバムです。

今までバンドとして過ごしてきた時間が自然と音に出ていて、チームみんなで一緒に組み立てながら、のびのび楽しく制作ができました！

これからこのアルバムを持っていろんな場所に行けることがとても楽しみです。

＜リリース情報＞

Chilli Beans.

3rd Full Album『HONESTY』

2026年9月16日（水）デジタル先行リリース

https://orcd.co/chillibeans_honesty

=収録曲=

1. princess ※アルバムリード曲

2. dive into you

3. キラキラbang

4. breath （NHK土曜ドラマ「ムショラン三ツ星」主題歌）

5. アコースティックじゃ世界は救えない

6. ground

7. haze

8. blue

9. 24hours

10. time

CD

ライブ会場先行限定スペシャル盤

発売日：10月2日（金）

札幌公演よりライブ会場限定盤を発売

CD＋HONESTYオリジナルポーチ

全10曲収録

価格：¥.4.000（+税）

販売元：my wing record

＜ライブ情報＞

「Chilli Beans. Tour 2026-2027 ”HONESTY”」

LIVE HOUSE

2026年10月2日（金）札幌・PENNY LANE24 （OPEN 18:15 / START 19:00）

2026年10月3日（土）旭川・旭川CASINO DRIVE （OPEN 17:30/ START 18:00）

2026年10月17日（土）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年10月18日（日）金沢・⾦沢EIGHT HALL （OPEN 17:15 / START 18:00）

2026年10月24日（土）長崎・DRUM Be-7 （OPEN 17:30 / START 18:00）

2026年10月25日（日）熊本・熊本B.9 V2 （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年10月31日（土）仙台・仙台Rensa （OPEN 17:15 / START 18:00）

2026年11月1日（日）郡山・郡⼭Hip Shot Japan （OPEN 17:15 / START 18:00）

2026年11月7日（土）京都・KYOTO MUSE （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年11月8日（日）神戸・神⼾VARIT. （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年11月13日（金）岡山・岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM （OPEN 18:15 / START 19:00）

2026年11月14日（土）広島・広島CLUB QUATTRO （OPEN 17:15 / 18:00）

2026年11月28日（土）宇都宮・HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLDOUT

2026年11月29日（日）高崎・⾼崎Club JAMMERS （OPEN 17:30 / START 18:00）※SOLD OUT

2026年12月5日（土）高松・⾼松OLIVE HALL （OPEN 17:15 / START 18:00）

2026年12月6日（日）松山・松⼭サロンキティ （OPEN 17:30 / START 18:00）

2026年12月13日（日）福岡・DRUM LOGOS （OPEN 17:15 / START 18:00）

ZEPP

2027年1月17日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside （OPEN 17:00 / START 18:00）

2027年2月18日（木）愛知・Zepp Nagoya （OPEN 18:00 / 19:00）

2027年2月23日（火・祝）東京・Zepp Haneda（TOKYO） （OPEN 17:00 / START 18:00）

※2階指定席SOLD OUT

2026-2027 ASIA TOUR

2027年4月10日（土）台北・Zepp New Taipei

HP https://chilli-beans.com/