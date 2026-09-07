レディオヘッド来日決定　19年ぶり単独公演、2027年6月にGMOアリーナさいたま5公演

レディオヘッド（Radiohead）が、2027年6月に単独来日公演を開催することが決定した。日本での単独公演は2008年以来、19年ぶりとなる。

公演は6月8日（火）、9日（水）、11日（金）、12日（土）、13日（日）の5日間にわたり、埼玉・GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）で開催。8日、9日、11日は19時、12日と13日は18時に開演する。

チケットはアリーナスタンディングが26,000円、指定席はSSが30,000円、Sが25,000円、Aが18,000円、Bが15,000円。また、日本公演のために特別仕様で用意された「ファスト・トラック・ステータス」パッケージも59,800円で販売される。SS指定席に加え、特別グッズと物販先行入場が付属する。特別グッズは、レディオヘッドのアートワークを長年手がけてきたスタンリー・ドンウッドとドクター・チョックがデザインする。

さらに、チケット1枚につき200円が森林保全団体「more trees（モア・ツリーズ）」へ寄付され、アーティスト側も購入者と同額を拠出。公演終了後、合算した金額が寄付される予定だ。

クリエイティブマン会員先行およびオフィシャル一次先行は、9月7日16時より受付がスタートしている。

Photo by Alex Lake

RADIOHEAD JAPAN 2027

2027年6月8日（火）埼玉・GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）

OPEN 16:30 / START 19:00

2027年6月9日（水）埼玉・GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）

OPEN 16:30 / START 19:00

2027年6月11日（金）埼玉・GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）

OPEN 16:30 / START 19:00

2027年6月12日（土）埼玉・GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）

OPEN 15:30 / START 18:00

2027年6月13日（日）埼玉・GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）

OPEN 15:30 / START 18:00

チケット

アリーナスタンディング：26,000円（税込）

「ファスト・トラック・ステータス」パッケージ：59,800円（税込）

※SS指定席＋特別グッズ＋物販先行入場

SS指定席：30,000円（税込）

S指定席：25,000円（税込）

A指定席：18,000円（税込）

B指定席：15,000円（税込）

※6歳未満入場不可、6歳以上チケット必要

来日公演特設サイト：https://www.radiohead2027.jp/

※「ファスト・トラック・ステータス」パッケージについて

レディオヘッドの「ファスト・トラック・ステータス」へようこそ。これは日本公演のために特別に用意されたもので、単なる皮肉ではありません。名前の通り、実際に「ファスト・トラック（優先）」の特典もご用意しています。「ファスト・トラック・ステータス」に登録した皆さん、まさか皮肉だけだと思っていませんでしたよね？もちろん、多少の皮肉は含まれています。とはいえ、正真正銘の「ファスト・トラック」な特典もありますので、その点はどうぞご理解ください。ただし、ビジネスクラスのラウンジはありません。

「ファスト・トラック・ステータス」に登録された皆さんには、会場内でもっとも人間工学に基づいた、快適で豪華な座席をご用意しています。さらに、スタンリー・ドンウッドとドクター・チョックがデザインした、「極めて限定的なアイテム」を特典としてご用意します。そこにはもちろん、彼ららしい「意味のなさへのこだわり」もたっぷり詰まっています。

それでは、ショーを存分にお楽しみください。

※チャリティへのご協力のお願い

チケットをご購入いただく際、1枚につき 200円が森林保全に取り組む団体「more trees（モア・ツリーズ）」へ寄付されますので、あらかじめご了承ください。アーティスト側もお客様と同額を寄付し、上乗せした総額を公演終了後に寄付いたします。