「ツタロックDIG LIVE Vol.21」が2026年11月7日（土）、東京・Spotify O-EASTにて開催されることが発表された。

今、チェックしておきたい次世代のシーンの主役を集結させる『ツタロック DIG』。2021年よりライブハウスにて今まで以上に規模を大きくしたスペシャルライブとして開催しており、2022年より大阪、東京の2会場での開催をしている。

「ツタロックDIG LIVE Vol.21」の第出演者として、the奥歯's、ORCALAND、grating hunny、komsume、Sunny Girl、Wiennersの6組が発表。あわせて、チケットの最速先行販売 （抽選）開始されている。

＜ライブ情報＞

ツタロックDIG LIVE Vol.21

2026年11月7日（土）Spotify O-EAST

料金 5000円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）

開場/開演：15:00/16:00

主催・企画 CEミュージッククリエイティブ株式会社

制作 ライブマスターズ株式会社

問い合わせ https://livemasters.jp/

公式HP https://cemusiccreative.com/tsutarockdig21

公式SNS X https://twitter.com/tsutarocklive

Instagram https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/

最速先行販売（抽選）

【9月７日（月）18時～9月13日（日）23時59分】

専用URL：https://eplus.jp/tsutarock/

※ご購入の際は、専用URLで詳細をご確認ください。

※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは一切いたしません。

※未就学児の入場不可となります。小学生以上はチケットが必要です。

※チケットの譲渡、転売は固くお断りいたします。チケットを転売、あるいは転売目的で入手することは条例により違法な行為となる場合があります。ご注意ください。