4月20日、経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビが講演する「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」は、第9回の受賞法人を決定した。

同アワードは、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取り組みを表彰するもの。アワードを通じて学生の職業観涵養を促進する取り組みを周知することで、プログラムの質的向上および実施企業数の増加を実現し、学生と企業のより精度の高いマッチングを目指している。

第9回となる今回は全1,343プログラムの中から、キャリア形成支援に関わる取り組みとして高く評価されたプログラムをコースごとに選出した。

「インターンシップ／仕事体験コース」の受賞プログラム

「インターンシップ／仕事体験コース（就業体験型）」からは、学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード大賞、文部科学大臣賞、優秀賞、入賞法人、入賞には至らなかったものの、学生選考会にて高く評価されたプログラムである「学生推奨プログラム」を選出した。

大賞を射止めたのは、ニトリホールディングスの「日本で働くキャリアを考える5日間 ～ 留学生のためのキャリア支援プログラム ～」だ。

文部科学大臣賞は、ノートルダム清心女子大学の「ノートルダム清心女子大学英語英文学科インターンシッププログラム」が選出された。

ノートルダム清心女子大学は文部科学大臣賞を受賞

優秀賞は、以下の法人が選ばれた。

コニカミノルタ「超実践5DAYS：インターン学生が挑む『本気の顧客開拓』！ 涙と共感で生まれるコミュニケーション変革人財」

東京学芸大学、株式会社ラグーンリゾート名護、名護さくら教室「沖縄の観光と地域のリアルをつなぐ –ホテル×子どもの居場所協働型インターンシップ–」

能瀬精工「【海外渡航型】Global Internship 2025」

三好鉄工所「世界にひとつのオリジナル作品製作/設計～検査まで、三好鉄工所を体験できる2週間コース」

入賞した法人は、関西外国語大学、ギフトとパラドックス、後藤組、チュチュアンナ、Hopeful Okinawa、ユービーセキュア、立教大学。

低学年向けキャリアプログラムコースの受賞プログラム

昨年新設された、主に大学低学年次（大学1年生・2年生）を対象として実施される「低学年向けキャリアプログラムコース」からは低学年キャリアデザイン賞の受賞法人を決定した。

低学年キャリアデザイン賞は、神戸常盤大学「STEP Project ― 未来の先生を育てる「初年次協働型」キャリアデザインプログラム ―」が受賞した。

キャリアデザインカンファレンスを開催

5月14日には、「第9回 学生が選ぶ キャリアデザインカンファレンス」が開催され、「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」の表彰式、受賞法人のプレゼンテーションが行われる。

「第9回 学生が選ぶ キャリアデザインカンファレンス」が5月14日に開催

加えて、学生にとって「効果的な」プログラムについて考えるパネルディスカッション、参加者交流会が開催される予定。