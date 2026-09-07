ハリー・ウィンストンは、「HWモーメント・コレクション」の新作タイムピース「HW モーメント・ブリング ボール」を発表した。

HW モーメント・ブリング ボール

同商品は、アメリカの国民的スポーツである野球からインスピレーションを得たモデル。

凹型の文字盤に高低差や異なる質感を取り入れることで、ミニチュアスタジアムのような立体的な意匠を実現している。ファースト、セカンド、サードベースに見立てた15、30、45の数字入り球体マーカーを配置。ホームベースに相当する12時位置には、ブルーの背景にラッカー仕上げが施された「HW」のブランドロゴを配している。チャプターリングに5分間隔で配されたドット、時間を表す数字には、ハリー・ウィンストンのシグネチャーカラーであるネイビーブルーを採用した。

18Kホワイトゴールドケースは直径40mm、厚さ13.45mmのサイズで、人間工学に基づき手首に馴染むフォルムへと仕上げた。スポーティーなサテン仕上げとラグ部分のポリッシュ仕上げが描くコントラストにより、厚みを感じさせないシルエットを実現している。幅広くポリッシュ仕上げしたベゼルには12時、3時、6時、9時位置に上方向へ弧を描く溝を刻んだ。

サファイアクリスタル製ケースバックからは、精緻な機械式ムーブメントを鑑賞できる仕様となっている。ヒゲゼンマイには耐磁性や耐熱性に優れたシリコン素材を採用し、72時間のパワーリザーブと高い安定性を実現した。18Kホワイトゴールド製のスケルトンローター越しには、伝統的なコート・ド・ジュネーブ装飾が施されたブリッジを望むことができる。ローターの輪郭やリューズにはキャッチャーのヘルメットを思わせる造形を施した。

HW モーメント・ブリング ボール

野球ボールの赤いステッチをイメージさせるホワイトカーフストラップや、ダブルファーストベース型のスタンドが付属する球体プレゼンテーションボックスなど、細部まで世界観が追求されている。

HW モーメント・ブリング ボール

価格は9,768,000円。