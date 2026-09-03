ハリー・ウィンストンのエメラルド・コレクションより、ポップなタイムピースが登場

ニューヨークで生まれ、都会の洗練された雰囲気をそのまま美しいプロダクトへと体現したハリー・ウィンストン。このたびブランドのアイコンウォッチである「HW エメラルド」に新たな新作「HW エメラルド・グラフィティ」が仲間入りした。

【画像】遊び心あふれる大人のハリー・ウィンストンの新作ウォッチ（写真4点）

エメラルドカットのケースが特徴である「HW エメラルド・コレクション」を母体とし登場した本コレクションでは、ニューヨークのストリートアートから着想を得たグラフィティ調でポップに描いたデザインを起用。ブランドのイニシャル「HW」を大胆に中央にデザインし、洗練されたデザインながらも遊び心あふれる大人のウォッチに仕上がっている。

ストラップ部分には二重巻きのレザーストラップを起用していることに加え、天然の白蝶貝文字盤に、精緻にカットされたダイヤモンドやアクアマリンもセッティングされている。このウォッチをひとつ身につけるだけで、ブレスレット感覚で手元を華やかに演出してくれる、そんな腕時計が完成した。

なお、本モデルのラインナップは2色展開。ネイビーラッカー仕上げのマザー・オブ・パール文字盤を背景に、ブランドのイニシャルを大胆に配した印象的なデザインのネイビーカラーと、ホワイトマザー・オブ・パールの文字盤に、ピンクとイエローで表現されたポップなバブルレタリングを施したピンクカラーが用意されている。