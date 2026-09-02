シチズン時計は、プロフェッショナルスポーツウオッチ「シチズン プロマスター」のLANDシリーズから、光発電「エコ・ドライブ」50周年を記念した限定モデル「TSUNO CHRONO（ツノクロノ） AV0104-06W」を発売する。発売予定日は9月10日、価格は18万7,000円、世界限定5,000本。

シチズンが1976年に世界で初めて発売したアナログ式光発電時計（現在のエコ・ドライブにつながる）は、2026年に誕生50周年を迎えた。今回のTSUNO CHRONOは、その1976年当時のクラシックカーをデザインモチーフとした限定モデルだ。





シチズン プロマスター / エコ・ドライブ 50周年限定モデル TSUNO CHRONO（ツノクロノ）「AV0104-06W」

ダイヤルはダークグリーンとブラックを基調としたカラーリング。12時位置の左右にクロノグラフのプッシュボタンを配した「ツノクロノ」ならではのスタイルに、ゴールドカラーの針やインデックスなどをアクセントとして加えた。文字板部品には再生素材を使用している。

ケースはステンレス製で、サイズはケース径44.5mm、厚さ15.3mm。シルバーカラーを基調としながら一部にイエローゴールド色のめっきを用い、ダークグリーンのダイヤルとともにクラシックカーを思わせるカラーリングに仕上げた。

ストラップはブラウンの牛革。ダークグリーン、ブラウン、ゴールドカラーを組み合わせることで、タイムピース全体でヴィンテージ感のあるクラシカルな雰囲気を強めている。

ムーブメントは、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様のクオーツ式「Cal.E210」だ。クロノグラフ針が瞬時にゼロ位置へ戻る「瞬間帰零方式」をクオーツ時計で実現している。プッシュボタンを操作した際のクリック感にもこだわり、機械式クロノグラフを思わせる操作感を追求したとしている。

クロノグラフは1/5秒単位で最大12時間まで計測可能。このほかアラームや充電量表示、充電警告、過充電防止などの機能を備える。フル充電時の駆動時間は約8カ月だ。