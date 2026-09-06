一人暮らしの部屋は、自分だけの居心地の良い場所。費用を抑えながらも、インテリアや生活雑貨は自分好みのものを揃えて、より満足度の高い生活を送りたいですよね。

今回は、そんな思いを抱える一人暮らしを始めたばかりの20代女性編集部員と一緒にカインズへ。予算1.5万円で購入した、毎日の暮らしをちょっと快適にしてくれるアイテムを紹介します。

観葉植物で部屋を癒しの空間に

観葉植物好きという編集部員が園芸品売り場で真っ先に選んだのは、6号サイズの『クワズイモ』。カインズ 南砂町SUNAMO店では、私たちが取材した8月中旬にちょうど一部6号サイズの観葉植物が特別価格の1,000円で販売されており、これを機に新しい子を迎え入れていました。

「葉水用にスプレーを買いたい」と選んだのは、シンプルなデザインの『マイクロミストスプレー 200ml』。キメ細かなミストが出るので、園芸だけでなく清掃など幅広い用途で活用できます。。

良質な睡眠にしなやかな感触の枕をゲット

『Moffle ネックフィット 弾力性に優れたやわらかいまくら 35×60cm』(6,980円)

睡眠の質を高めたいと手に取ったのは、カインズで人気のワッフルのような格子状の見た目ともちもちの感触の枕「Moffle(モッフル)」。包み込まれるようなやわらかさや、ムレにくく通気性に優れている点が支持されています。

数種類ある中から、ストレートネックの人におすすめな頸椎サポート形状の『Moffle ネックフィット 弾力性に優れたやわらかいまくら 35×60cm』に決定! 合わせて専用のインナーカバー(1,280円)も購入していました。

1つで4役のグリルプレート

『レンジで楽チン グリルプレート 角型』(2,980円)

調理器具のコーナーでは、SNSで気になっていたというグリルプレートをゲット。『レンジで楽チン グリルプレート 角型』は、電子レンジに入れるだけで、焼く、炊く、煮る、茹でるの4種類の調理が可能です。

シンプルなデザインなので、調理後はお皿に移し替えず、そのまま食卓へ運べるのもうれしいポイント。洗い物も減らせるので、忙しい日や料理を手軽に済ませたいときにも活躍してくれそうです。

実際に鮭を焼いてみたところ、パサパサ感がなく、脂を逃さずふわふわな食感に。フライパンで焼いたものよりもおいしく仕上がったと、大満足な様子でした!

シンプルでおしゃれな“コロコロ"に一目惚れ

『ケースが要らないワイヤーフレームカーペットクリーナー ロング ブラック』(798円)

ラグの掃除用にコロコロを探していると、ワイヤーフレームのおしゃれなデザインのものを発見。『ケースが要らないワイヤーフレームカーペットクリーナー ロング ブラック』は、シンプルなデザインでインテリアにもなじむため、出しっぱなしにしておいてもOK。壁に掛けても床に置いても、テープがつかないフレーム構造なので、ケースなしで保管できるのも魅力です。さらに、通常のコロコロよりも柄が長く、ラグの掃除も手軽にできそう!

PB商品でお得にお買い物

『フェイシャルタオル 40枚』(198円)、『キッチンスポンジ ハード 5個入』(78円)、『カインズ ヘアスプレー ハード 無香料 180ml』(398円)

狙いを定めていたアイテムが購入できたということで、続いては日用品へ。カインズのプライベートブランドでいつもよりお得に購入したいと3つの消耗品を購入していました。

『フェイシャルタオル 40枚』は、衛生的に使える使い捨てタイプ。198円とお手頃な価格でありながら、エンボス加工で心地よい肌ざわりで、破れにくく丈夫な点に惹かれたのだそう。

『キッチンスポンジ ハード 5個入』は、泡立ちのよいスポンジと研磨剤入り不織布の2層タイプで、こびりついた汚れもゴシゴシ洗えます。魅力はなんといっても、5個入りで78円! 100円以下で購入できるお得なアイテムです。

「毎日たっぷり使うからすぐになくなっちゃう」というヘアスプレーもPBならお手頃な価格で購入できます。『カインズ ヘアスプレー ハード 無香料 180ml』は仕上げ用のスプレーで、固めすぎずにふわっとした巻き髪や前髪をキープしてくれます。

『濃いお茶350ml 茶師10段監修』(58円)、『黄金 BLACK 330ml』(128円)、『黄金 WHITE 330ml』(128円)、『ハニーローストピーナッツ 340g』(398円)

続いては食品や飲料。SNSで見て気になったという『ハニーローストピーナッツ 340g』は、はちみつと塩味の甘じょっぱい絶妙なバランスを楽しめるクセになる美味しさ。340gと大容量なので、小腹が空いた時やお酒のお供にも最適です。

『濃いお茶350ml 茶師10段監修』は、お買い物後の水分補給用に購入(笑)。茶師が茶葉の特長を丁寧に引き出し作り出したという贅沢な味わいが、わずか58円で購入できるのは凄すぎる……。

仕事を終え、家の整理整頓がひと段落したら飲みたいと話していたのが発泡酒。今回選んだのは、ドイツ産のファインホップを使用した『黄金 BLACK 330ml』と、フランス産のファインアロマホップ、ベルギー産のファインモルトを使用した『黄金 WHITE 330ml』の2種類。家が整ったあとは、ゆっくり飲み比べながら至福のひとときを楽しめそうです。

編集部員の購入総額は、13点と袋代を合わせて14,927円。欲しかったアイテムに加えて、日々使う消耗品や一日の終わりのご褒美まで購入でき、大満足の様子でした。一人暮らしがより快適で居心地の良い部屋になるように、カインズで暮らしをちょっと豊かにするアイテムを探してみてはいかがでしょうか。