カインズが実施した「くらしに、ららら。総選挙2026」の投票期間は7月15日～31日。2026年上半期にSNSや口コミで話題を集めた商品の中から、一般投票で人気No.1を決定した。

カインズの人気商品、1位に選ばれたのは?

「くらしに、ららら。総選挙2026」は、「これ便利!」「使ってみたい!」と注目されたカインズの商品を対象に、一般投票によって人気No.1を決める参加型キャンペーン。

その頂点に立ったのが「カインズ 撒くだけで防草できる人工砂 約15kg」だ。

「くらしに、ららら。総選挙2026」で1位に選ばれた「カインズ 撒くだけで防草できる人工砂 約15kg」

1位「カインズ 撒くだけで防草できる人工砂」

1位に選ばれたのは、雑草対策をしたい場所に撒くだけで使える「カインズ 撒くだけで防草できる人工砂 約15kg」。焼却灰をリサイクルし、無害化した人工砂を使用している。

施工する際は、1平方メートルあたり約5～10cmの厚さが目安。5cm厚の場合は約3～4袋、10cm厚の場合は約7～8袋を使用する。庭や家まわりなどの雑草対策を、「撒く」というシンプルな方法で行えるのが特徴だ。2024年度グッドデザイン賞も受賞している。

2位「取り付け簡単 カーテンレール用 室内物干しハンガー」

2位は、カーテンレールを室内干しスペースとして活用できる「取り付け簡単 カーテンレール用 室内物干しハンガー 2個入 ホワイト 耐荷重10kg」。

カーテンレールにセットするだけで取り付けられ、穴あけは不要。取り付けたままでもカーテンの開け閉めができるため、窓際のスペースを活用して洗濯物を干せる。2個入りで、耐荷重は約10kg(1つあたり約5.0kg)。室内干しのスペースが不足しがちな家庭で、既存のカーテンレールを活用できるアイデア商品だ。

カーテンレールに取り付けて室内干しスペースを作れる「取り付け簡単 カーテンレール用 室内物干しハンガー」

3位「カインズ ナノバブルシャワーヘッド」

3位には「カインズ ナノバブルシャワーヘッド」がランクイン。

ナノバブルが発生するシャワーヘッドで、5段階の水流調整に対応しているのが特徴。用途や好みに合わせて水流を切り替えられるほか、手元には止水ボタンも備える。カインズによると、節水効果は約50%(同社比)。毎日のバスタイムで使うアイテムに、水流調整や節水といった機能を盛り込んだ商品となっている。

4～8位にも暮らしのアイデア商品がランクイン

4位は「そのまま植えられる野菜の培養土」。コンパクトに育てることのできる15Lサイズで、培養土の袋に苗を直接植え付けて野菜を育てられる。

5位は「2WAYシャワーコネクター」。蛇口とホースを使い分けられる2WAY仕様で、屋外での水まわりに活用できる。

6位は「水切りスタンド付き吸水マット」。吸水マットと水切りスタンドを組み合わせ、洗った食器の水切りスペースとして使用できる。

7位は「洗えるパズルラグマット」。パズルのように組み合わせて使え、汚れた部分を取り外して洗えるラグマットだ。

8位は「火消シート」。火災発生時に炎を覆い、初期消火に使用する防災アイテムとなっている。

園芸、洗濯、バス用品、キッチン用品、ラグ、防災用品と、幅広いジャンルの商品がTOP8に並ぶ結果となった。