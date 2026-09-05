衣服や食べ残しが散乱する“汚部屋”に戸惑い　2泊3日の共同生活を送った結果…『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#9が4日に配信された。
宮川みやびと那須弘季が2泊3日の共同生活に挑戦
番組では、「汚部屋で恋して」第2弾を配信。片付けが苦手なグラビアアイドル・宮川みやび(27歳)が、綺麗好きの俳優・那須弘季(22歳)と2泊3日の共同生活に挑戦した。
スタジオも「なかなかレベル高い」と騒然となるほど、衣服や食べ残しが散乱する“汚部屋”に戸惑いを隠せない那須。一方、第一印象から那須に好印象を抱いた宮川は、一緒に掃除をするなかで少しずつ変化を見せる。
さらに、渋谷でのデートやプライベートサウナなど、2人きりの時間を過ごしながら徐々に距離を縮めていく2人。2日目には「ママにも言われてもやんなかったの、今まで。でもなんか弘季君に言われるとできる!」と素直な思いを伝えた宮川に、スタジオからは「きゃあ!」と歓声が上がる。
一方、那須も当初は「あれはもう“ないな”みたいなのは正直あった」と語るも、共同生活を通して素の部分に触れ「意外にもグッときちゃって」と心境に変化が。そして最終日、宮川が「これからも会いたいな」と思いを伝えると、那須も「もちろん。会えましょう」と笑顔で応じ、最後はハグを交わした。
【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。