衣服や食べ残しが散乱する“汚部屋”に戸惑い　2泊3日の共同生活を送った結果…『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#9が4日に配信された。

宮川みやびと那須弘季が2泊3日の共同生活に挑戦

番組では、「汚部屋で恋して」第2弾を配信。片付けが苦手なグラビアアイドル・宮川みやび(27歳)が、綺麗好きの俳優・那須弘季(22歳)と2泊3日の共同生活に挑戦した。

スタジオも「なかなかレベル高い」と騒然となるほど、衣服や食べ残しが散乱する“汚部屋”に戸惑いを隠せない那須。一方、第一印象から那須に好印象を抱いた宮川は、一緒に掃除をするなかで少しずつ変化を見せる。

さらに、渋谷でのデートやプライベートサウナなど、2人きりの時間を過ごしながら徐々に距離を縮めていく2人。2日目には「ママにも言われてもやんなかったの、今まで。でもなんか弘季君に言われるとできる!」と素直な思いを伝えた宮川に、スタジオからは「きゃあ!」と歓声が上がる。

一方、那須も当初は「あれはもう“ないな”みたいなのは正直あった」と語るも、共同生活を通して素の部分に触れ「意外にもグッときちゃって」と心境に変化が。そして最終日、宮川が「これからも会いたいな」と思いを伝えると、那須も「もちろん。会えましょう」と笑顔で応じ、最後はハグを交わした。