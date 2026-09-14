【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■7月生まれの月運（7月7日～8月6日生まれ）急な予定や移動が増え、アクティブかつ慌ただしく過ごす月。関わる人が増えて交流が活発になる分、周囲に頼りすぎたり、逆に自分のペースに巻き込んで周りを振り回したりしないよう注意が必要です。趣味が充実する星回りなので、好きなことに集中する時間を作ることでメンタルも整い、全体運の底上げにつながりそうです。恋愛面では、友人関係や趣味のコミュニティから自然と関係が発展しそう。本格的に親しくなる前に、お相手の交際状況をさりげなく確認しておくと安心です。パートナーがいる方は、マンネリから外に刺激を求めがちな時。初めてのイベントに参加したり、遠出をしたりして、非日常のワクワク感を2人で共有しましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/