街で見かけた人のバッグや持ち物が気になり、「どこで買ったんだろう?」と思った経験はありませんか。今回は、配達員の大きなリュックに興味を示したおじいちゃんとのやり取りを、クイズ形式で紹介します。

ウーバーの配達員が背負う、大きな配達リュック。料理を運ぶための仕事道具ですが、街中で思わぬ注目を集めることもあるようです。

今回は、人気漫画「#ウーバー配達員あるある」から、配達リュックについて声をかけられたエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

ウーバー配達員あるあるクイズ「おじいちゃんが配達リュックを欲しがった理由は?」

待機中、配達員に近づいてきたおじいちゃん。背負っているリュックを指さし、「どこで買いました?」と尋ねました。

配達員が思わず聞き返すと、おじいちゃんにはこの大きなリュックが気になった理由があるようです。

さて、おじいちゃんはなぜ配達リュックを欲しがっていたのでしょうか?

① 旅行用に大きなリュックを探していたから

② 買い物用にそのくらいの容量のリュックが欲しかったから

③ 防災用品をまとめて入れるリュックを探していたから

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✅配達リュックを欲しがるおじいちゃん、その使い道は……続きはこちら! ・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

仕事道具が、思わぬところで気になる存在に

自分にとっては見慣れた仕事道具でも、ほかの人から見ると「便利そう」「使ってみたい」と気になることも。街中で見かける専門的なバッグや道具に、思わず目が留まった経験がある人もいるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは② 買い物用にそのくらいの容量のリュックが欲しかったから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!