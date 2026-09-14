【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■4月生まれの月運（4月5日～5月4日生まれ）戦略を練る力が高まり、大きなチャンスにも恵まれる月です。ただ、その分、プレッシャーや重圧を感じる場面も増えそう。また、今月は頭の回転が非常に速くなるため、周囲のペースに対して「なぜ伝わらないのだろう……」ともどかしさを感じたり、つい言葉が鋭くなってしまったりする傾向も。苛立ちやモヤモヤを感じた時は、美術館や読書で美しいものに触れたり、美容院やマッサージで心身のメンテナンスをしたりするなど、ご自身を磨くためのポジティブなエネルギーへと変換しましょう。恋愛面では、お声がかかりやすく、モテ運が高まる時。ただし同時に、悩ましい恋の暗示も。曖昧な関係に心が揺らぎそうになった時は、新しいメイクやファッションに挑戦して、気分転換するのがおすすめです。パートナーがいる方は、一時的な衝突の暗示がありますが、それを通してお互いの課題が見えてくる時でもあります。意地を張らず、腹を割って本音で話し合う姿勢が関係をさらに前進させる鍵になります。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/