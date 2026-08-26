三井不動産商業マネジメントは、10月よりアニメ『アオアシ Season2』の放送開始を記念し、全国8つの商業施設で「キックオフ・フェア」を実施する。

アオアシ Season2「キックオフ・フェア」

同フェアは、ららぽーと6施設(※)およびラゾーナ川崎プラザ(第1弾：9月4日～13日)と、ダイバーシティ東京 プラザ(第2弾：9月25日～10月4日)にて順次開催する。

期間中は、対象店舗での2,000円以上の購入で手に入るオリジナルノートやステッカーなどのノベルティ配布を実施する。

第1弾 ららぽーと6施設＋ラゾーナ川崎プラザのノベルティ「オリジナルノート」

第2弾 ダイバーシティ東京 プラザ限定のノベルティ「オリジナルステッカー」

ららぽーと愛知東郷とららぽーと甲子園(9月4日～13日)、ダイバーシティ東京 プラザ(9月25日～10月4日)では、限定グッズを扱うポップアップストアがオープン。フォトスポットも設置する。

フォトスポットデザイン

各施設では、サイン入りグッズが当たるSNSキャンペーン、自動販売機でオリジナルラベル缶での販売など、多彩な企画を用意する。館内では声優による特別アナウンスも放送する。

10月12日には、ラゾーナ川崎プラザにて、主人公・青井葦人(アシト)役の声優・大鈴功起さんと福田達也役の小林親弘さんによるトークショーも実施。ヒグチアイさんによるエンディングテーマのライブ演奏を行うスペシャルステージも開催 する(予定)。

※ららぽーとTOKYO-BAY、ららぽーと横浜、ららぽーと磐田、ららぽーと愛知東郷、ららぽーと堺、ららぽーと甲子園