職場の飲み会では、ビールやハイボールを頼む人もいれば、ソフトドリンクを頼む人も。最近では、お酒が飲める・飲めないにかかわらず、自分なりの理由で「あえて飲まない」という選択をする人も珍しくありません。
今回登場するZ世代の後輩も、飲み会ではいつもソフトドリンク。しかし、お酒そのものが苦手というわけではないようで……。
今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の後輩との飲み会に関するエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
Z世代とはたらくクイズ「お酒が好きなZ世代の後輩、今日は飲まない理由は...」
飲み会で、いつもソフトドリンクを選んでいるZ世代の後輩。てっきりお酒が苦手なのかと思っていましたが、本人に聞いてみると「お酒は好き」なのだといいます。
では、なぜ彼はお酒を飲まないのでしょうか?
① 飲み会を早めに切り上げたいため
② リスクマネジメントのため
③ 「星4つ以上の店」のお酒しか飲まないため
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✅お酒は好きなのに飲まないZ世代の後輩……こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
お酒を「飲む」「飲まない」にも、それぞれの判断基準がある
お酒が好きでも、あえて飲まない。周囲に合わせるより、自分なりの基準で飲む・飲まないを決めるところに、Z世代らしい価値観が垣間見えるのかもしれません。
▶なお、今回の答えは② リスクマネジメントのため でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!