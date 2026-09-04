職場の飲み会では、ビールやハイボールを頼む人もいれば、ソフトドリンクを頼む人も。最近では、お酒が飲める・飲めないにかかわらず、自分なりの理由で「あえて飲まない」という選択をする人も珍しくありません。

今回登場するZ世代の後輩も、飲み会ではいつもソフトドリンク。しかし、お酒そのものが苦手というわけではないようで……。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の後輩との飲み会に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「お酒が好きなZ世代の後輩、今日は飲まない理由は...」

飲み会で、いつもソフトドリンクを選んでいるZ世代の後輩。てっきりお酒が苦手なのかと思っていましたが、本人に聞いてみると「お酒は好き」なのだといいます。

では、なぜ彼はお酒を飲まないのでしょうか?

① 飲み会を早めに切り上げたいため

② リスクマネジメントのため

③ 「星4つ以上の店」のお酒しか飲まないため

・・・・・・・・・・・・・・

✅お酒は好きなのに飲まないZ世代の後輩……こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

お酒を「飲む」「飲まない」にも、それぞれの判断基準がある

お酒が好きでも、あえて飲まない。周囲に合わせるより、自分なりの基準で飲む・飲まないを決めるところに、Z世代らしい価値観が垣間見えるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② リスクマネジメントのため でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!