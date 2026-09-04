デリバリーの現場では、注文内容から「どんな人が頼んだんだろう?」「何人で食べるのかな?」と、つい想像してしまうこともありそうです。
今回は、人気漫画「#ウーバー配達員あるある」から、大量の寿司を届けることになったエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
ウーバー配達員あるあるクイズ「大量の割りばし、その気遣いが空回りしたのはなぜ?」
寿司店で「大量の寿司」を受け取った配達員。これだけの量となると、何人かで集まって食べる光景を思い浮かべてしまいそうです。
店側も気を利かせ、大量の割りばしを用意してくれました。しかし、配達先ではその気遣いが思わぬ形で空回りすることに……。
では、大量の割りばしが必要なかったのはなぜでしょうか?
① 高級な箸がすでに用意されていたから
② 注文者が1人で寿司を食べるつもりだったから
③ 手で食べるのが好きな人たちだったから
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✅大量の割り箸が空振り? 配達先で待っていたのは……続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
注文量だけでは分からないことも
大量の料理を注文していれば、つい「大人数で食べるのかな」と想像してしまうもの。しかし、食べる量や注文する目的は人それぞれです。良かれと思ったちょっとした気遣いが、相手の想定とはズレてしまう……なんてこともあるのかもしれません。
▶なお、今回の答えは② 注文者が1人で寿司を食べるつもりだったから でした!
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