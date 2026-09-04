男の子にも女の子にもつけられる中性的な名前「ジェンダーネーム」が、近年注目を集めています。性別にとらわれず、その子らしくのびのびと成長してほしい――。そんな願いを込められるのが、ジェンダーネームの魅力です。

本記事では、男女どちらにも使いやすい中性的な名前を紹介します。名づけに込められる意味や響きにも注目しながら、ぜひお気に入りの名前を探してみてください。

中性的な名前が今どきの新定番?

近年、男の子にも女の子にもつけられる「中性的な名前(ジェンダーネーム)」が人気を集めています。

その背景には、性別のイメージにとらわれず、一人ひとりの個性を大切にしたいという価値観の広がりがあります。多様性を尊重する今の時代にマッチしていることも、ジェンダーネームが注目されている理由のひとつでしょう。

また、やわらかく親しみやすい響きの名前が多く、性別を問わず好印象を与えやすい点も魅力。「その子らしく、自分らしく輝いてほしい」という親の願いも込めやすく、今どきの名づけの選択肢として定番になりつつあるようです。

中性的な名前【2音】

呼びやすい2音の名前をご紹介

・あお(蒼・彩央・愛桜・碧・蒼桜・葵音・杏桜・青央)

・うみ(海・羽海・宇海・海未・海美・羽実・碧海)

・えま(愛真・絵麻・咲真・恵真・瑛茉・英真・笑麻・衣麻・絵茉)

・けい(慧・圭・恵・啓・慶・京・景・桂・渓・珪・圭衣 )

・ここ(心・心湖・心琴)

・さく(朔・咲空・咲玖・咲久・咲来・作・咲)

・そら(空・蒼空・宙・天・奏空・想空・碧空・空良・空翔・青空)

・とも(友・智・知・朋・友翔・智萌・知優・朋和・智心)

・なお(直・奈緒・直央・尚希・菜央・奈桜・南緒)

・なぎ(凪・和凪・凪希・奈岐・夏希・那岐・凪生・渚生)

・はる(陽・春・晴・遥・暖・陽琉・晴瑠・遥琉・晴琉・春瑠)

・ひろ(大・弘・浩・裕・洋・紘・陽呂)

・まお(真央・麻央・茉桜・真緒・舞桜・茉緒・真音)

・みお(澪・未央・美桜・心桜・美音・海桜・澪音・美央・深央・心央)

・みち(道・充・美知・美智・未知・路・満・実知・美千)

・ゆう(悠・優・侑・祐・結羽・優羽・悠宇・友・友結・柚羽)

・よう(陽・遥・洋・葉・瑶・耀・陽翔・陽介・葉宇・陽羽)

・らん(蘭・藍・嵐・蘭音・藍那・蘭花・藍蘭)

・りん(凛・琳・凜・鈴・凛音)

・るい(琉依・瑠衣・琉生・類・瑠偉・琉伊・琉維・塁・琉)

中性的な名前【3音】

リズムのよい3音の名前をご紹介

・あきら(晶・明・晃・亮・彰・章・暁良・明良・晄・昭)

・あすか(飛鳥・明日香・明日花・飛花・愛珠花・飛華)

・いぶき(伊吹・依吹・衣吹・維吹・惟吹・彩吹・威吹・唯吹)

・かなめ(要・奏芽・奏愛・叶芽・香奈芽)

・しおん(詩音・紫音・汐音・志音・心音・史音・詩恩・紫苑・志苑・汐恩)

・じゅん(純・潤・淳・順・旬・淳・純心)

・ちあき(千秋・千晶・千明・知秋・知晶・智秋・千暁・知明・千空・千晃)

・ちさと(千里・千聖・知里・智里・知聡・千郷・千智・知郷)

・つばさ(翼・翔・翼彩・翔彩・翼音)

・なぎさ(渚・渚咲・渚沙・渚彩・渚紗・渚心・凪咲・凪紗・渚乃・渚音)

・のぞみ(望・希・望美・希美・望実・希実・望海・希海・望未・希未)

・ひびき(響・響希・響生・響紀・響輝・陽響・響翔)

・ひなた(陽向・日向・陽太・陽汰・日暖・陽詩・陽咲・陽大・向陽)

・まこと(誠・真琴・真・信・慎・誠人・真叶・誠心)

・まひろ(真尋・真広・真紘・茉尋・真裕・茉紘)

・みなと(湊・港・湊人・海翔・美湊・湊斗・海都・湊音・海叶)

・みらい(未来・美来・未來・美頼・海来・実来・美徠・実徠・望来)

・ゆうり(優里・悠里・結莉・優莉・悠莉・祐里・侑里・優理・結里・友莉)

・りょう(涼・遼・凌・亮・諒・稜・凌央)

中性的な名前【かっこいいイメージ】

・いお(伊織・唯央・依緒・維央・伊桜・依桜・唯緒・伊音)

・いつき(樹・一樹・偉月・依月・樹希・樹生・樹季・維月)

・かいり(海璃・海里・海莉・海梨・海理・海凛・佳依莉)

・かなで(奏・奏音・叶奏・佳奏・奏翔)

・せな(瀬奈・星那・世奈・聖那・晴那・世凪・星凪・瀬菜・聖奈・星奈)

・とあ(永愛・翔愛・斗愛・都愛・十愛)

・ひすい(翡翠・緋翠・陽翠・妃翠・翠・飛翠・陽粋)

・ゆうり(悠里・優里・結莉・悠理・優莉・結理・侑里・優理・悠莉)

・りお(莉央・莉緒・理央・理桜・里緒・里桜・璃央・璃桜・凛央・梨央)

・りおん(莉音・理音・璃音・里音・凛音・莉恩・理恩・璃恩・莉桜音・凛恩)

・りく(陸・凌空・理玖・陸玖・璃空・陸翔・陸人・理空・陸斗・里玖)

・りつき(律希・律樹・立樹・律輝・莉月・律季・立輝・理月)

・るか(琉花・瑠花・流佳・琉叶・瑠夏・琉香・瑠佳・流華・琉華)

・れい(怜・玲・礼・零・麗・鈴・伶・令・嶺・澪)

・れお(怜央・玲央・蓮央・礼央・零央・怜緒・麗央)

中性的な名前【和風・古風なイメージ】

・あまね(天音・海音・雨音・天寧)

・あおい(葵・蒼衣・蒼依・碧・青依・蒼生・碧衣・青唯・蒼惟・藍)

・あさひ(朝陽・旭・朝日・陽旭・麻陽・朝飛・旭陽・朝翔・陽日)

・うた(詩・詩多・詩音・歌音・羽詩・歌・唄)

・かえで(楓・楓花・楓人・楓音・花枝・佳枝)

・かおる(薫・馨・香・郁・薫瑠・香瑠・薫音)

・さくら(桜・咲良・桜良・咲来・桜花・咲楽・咲空・咲蘭)

・しのぶ(忍・志乃舞・志信・紫乃舞)

・ちとせ(千歳・千寿・知歳・智寿・知登世・千聖)

・ちはや(千隼・千颯・千早・智颯・千駿・知颯)

・つかさ(司・総・典・司咲・司翔)

・てる (輝・照・晃・光・輝琉・照瑠・輝流・照翔)

・はじめ(一・元・創・肇・始)

・ひかり(光・輝・光莉・光里・光理・陽花里・光凛・光莉愛・輝里)

・ひかる(光・輝・煌・光琉・輝琉・煌琉・光流・輝瑠・光瑠)

・みこと(命・尊・美琴・実琴・美言・未琴・深琴・心琴)

・みやび(雅・雅美)

・わか(和花・和香・和佳・和果・和奏・若香・和華・羽佳)

中性的な名前をつける際の注意点

名づけの参考にしてください

中性的な名前は性別にとらわれない自由な印象が魅力ですが、実際に使う場面まで想像しておくことが大切です。ここでは、名づけにおける注意点をお伝えします。

漢字のセレクトで性差が出る

同じ読み方でも、選ぶ漢字によって受ける印象は大きく変わります。例えば「はる」なら「陽」は中性的ですが、「春」はやややわらかく、「陽翔」は男の子らしい印象を与えますよね。

中性的な名前を目指す場合は、響きだけでなく漢字が持つイメージを考えることも大切です。

伝わりやすさを意識する

個性的な名前は魅力的ですが、読み方が難しすぎると説明が必要になることがあります。中性的な名前は男女どちらにも使われるため、読み間違いや性別の誤認が起きる場合も少なくありません。

初対面でも自然に読んでもらえるか、電話や書類で伝えやすいかなど、実用面も意識して考えてみましょう。

名前は両親があげる最初のプレゼント!

愛情をこめて贈りましょう

名前は、子どもが生まれて最初に受け取る特別な贈り物です。これから先、学校や仕事、人との出会いなど、人生のさまざまな場面で呼ばれ続ける大切な存在になります。流行や字面だけでなく、「どんな人に育ってほしいか」という願いを込めながら、家族も子どもも愛着を持てる名前を選びましょう。