







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは8月中旬、クローザーを務めていたエドウィン・ディアス投手が首の炎症を理由に負傷者リスト（IL）入りした。そこからは約半月が経過しているが、もう間もなく復帰できるところまで来ているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ディアスは4月下旬に受けた右肘遊離体除去手術から7月末に復帰したが、別箇所の故障で早々に再離脱。2度の故障の影響もあってか、今季成績は16登板、2勝2敗7セーブ、防御率11.85といった数字にとどまっている。



同メディアは「ディアスは火曜日、ドジャースタジアムで実戦形式の1イニングを投げ、首の炎症からの復帰に向けてまた一歩前進した。彼は水曜日からILを外れることが可能となるが、チームは復帰前にさらに実戦形式での投球を行う予定となっている」と言及。



続けて、「ドジャースはディアスについて、徐々にブルペンでの起用を増やしていく方針だ。デーブ・ロバーツ監督は、彼が復帰後すぐにクローザーの座に戻ることはなく、9回はタナー・スコット投手が務めると明かしている。その代わりに、まずは重要度の低い場面で起用する予定だ」と記している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】