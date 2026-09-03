タイでのゴルフ、単なるラウンドで満足していませんか？もしそうなら、あなたのゴルフ人生を変える特別な体験が待っています！ 2026年10月、タイ屈指の名門アマタスプリングCCで開催される『Thailand Privilege Cup 2026』は、一般ゴルファーも女子プロと直接対決できる夢のようなイベント。今回は、他では味わえないこのタイゴルフの魅力と参加方法を詳しくご紹介します。

タイゴルフの聖地で挑む夢の舞台

タイ屈指の超名門ゴルフコース「AMATA SPRING COUNTRY CLUB（アマタスプリング・カントリークラブ）」で、なんと一般参加も可能な特別なゴルフコンペが開催されます！しかも、ただのコンペではありません。女子プロゴルファーとの夢の対決まで用意された、まさに一生に一度の体験があなたを待っています。

タイのゴルフ界における聖地とも称されるこのコースは、単なるゴルフ場ではありません。美しく手入れされたフェアウェイとグリーン、計算し尽くされた戦略的なコースレイアウト、そして格式高く洗練されたクラブハウスは、まさにゴルフを愛する者にとっての楽園です。

「タイを代表するプライベートゴルフクラブ」と聞くと敷居が高そうに感じますが、今回の「Thailand Privilege Cup 2026」は一般のゴルファーにも門戸を開いています。この機会を逃す手はありません！

まるで絵画のような絶景コース！

AMATA SPRING CCのコースは、まるで絵画のような美しさ。広々とした開放感と、計算された景観がプレーヤーを魅了します。

想像してみてください。抜けるような青空の下、広大なフェアウェイにショットを放つ爽快感。そして、その先のグリーンは、まるで絨毯のように滑らかに整えられています。

戦略性の高さも兼ね備えているため、ただ美しいだけでなく、ゴルファーの技術と精神力を試される奥深さも持ち合わせています。

女子プロゴルファーとの真剣勝負！あなたの腕を試す絶好のチャンス

今回のコンペで特に注目すべきは、「4つのショートホールで女子プロゴルファーとスペシャル対決」という企画です。通常のゴルフコンペでは、プロゴルファーと一緒にラウンドする機会は稀ですし、ましてや直接対決できるとなると、これはもう特別な体験としか言いようがありません！プロの技術を間近で体感し、自分の腕を試す絶好のチャンスです。

緊張感と興奮に包まれながら、プロと同じティーグラウンドに立ち、同じグリーンを目指す。これぞ、ゴルフの醍醐味を最大限に味わえる瞬間ではないでしょうか。スコアを競うだけでなく、忘れられない思い出を作れること間違いなしです。

「Thailand Privilege Cup 2026 in AMATA SPRING CC」開催概要と驚きの参加費

この素晴らしいイベントの詳細は以下の通りです。

2026年10月27日(火)AMATA SPRING COUNTRY CLUB（アマタスプリング・カントリークラブ）最大144名10:0012:00USGA + R＆A + Local Rules4つのショートホールで女子プロゴルファーと対決プレー終了後、クラブハウスにて開催（食事付き）Tourism Authority of Thailand（タイ国政府観光庁）

気になる参加費は、8,000バーツ（THB 8,000）です。一見するとそれなりの金額に思えるかもしれませんが、その内訳を見て私は正直驚きました。

この参加費には、なんと以下の費用がすべて含まれているのです。

タイ屈指の名門コースでのラウンドはもちろん、キャディーフィーやチップ、カートフィー、そしてプレー後の豪華な表彰式パーティーまで込みで8,000バーツというのは、破格と言っても過言ではありません。通常、これだけのサービスを個別に手配すると、はるかに高額になるでしょう。これはまさに、参加者への特別なプレゼントだと感じました。

ゴルフを通じた交流とタイならではのホスピタリティ

このコンペは、単にゴルフの腕を競うだけでなく、参加者同士の交流も重視しています。タイ在住者はもちろん、日本や海外から訪れるゴルファーも参加し、ゴルフという共通の趣味を通じて新たな出会いや友情が生まれることでしょう。

プレー後のクラブハウスでの表彰式とパーティーは、タイならではの温かいホスピタリティを感じられる絶好の機会です。美味しい食事を楽しみながら、一日の素晴らしいゴルフ体験を語り合う時間は、きっと旅の最高の思い出になるはずです。

Thailand Privilegeとは？

今回のイベントを主催する「Thailand Privilege」は、タイでの長期滞在を希望する外国人を対象とした、特別なメンバーシッププログラムです。

このプログラムのメンバーになると、長期滞在のための特別なビザが発給されるほか、タイ入出国時の空港でのVIPサービスや、その他さまざまな特典が提供されます。タイでゆったりとゴルフを楽しみたい、長期滞在を検討しているという方にとっては、まさに「特権」となるプログラムと言えるでしょう。

今すぐ申し込んで、夢の舞台へ！

「Thailand Privilege Cup 2026 in AMATA SPRING CC」は、最大144名限定での開催です。これほどの魅力的な企画ですから、定員に達してしまう前に早めの申し込みをおすすめします。Thailand Privilege会員でなくても参加できる貴重なチャンス。タイ屈指の名門コースで、女子プロゴルファーとの対決という特別な体験をぜひ掴んでください！

お問い合わせ先

イベントについてさらに詳しく知りたい方、Thailand Privilegeについて相談したい方は、日本正規代理店へお問い合わせください。

タイランドプリビレッジ日本正規代理店

タイランドエリートインフォメーションセンター

運営：株式会社大丸トレーディング

所在地：宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中3-17

電話：0120-859-777

タイ国内から：0808-313-777（+66-808-313-777）

日本国外から：+81-50-3499-0273

この特別なゴルフコンペは、単なる一日限りのイベントではありません。タイのゴルフ文化、ホスピタリティ、そして忘れられない思い出を提供する、まさに「体験」そのものです。ゴルフを愛する皆さん、2026年10月27日は、ぜひタイのAMATA SPRING CCで、最高のゴルフ体験を味わってみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。