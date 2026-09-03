村上春樹「オーボエとフルート、この楽器の組み合わせはどことなくミステリアス…」独特の音色のジャズを聴く

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。8月30日（日）の放送は「村上RADIO～ひと味違う楽器でほっこりとジャズを～」をオンエア。

今回の放送では、普段のジャズシーンではあまり使われることのない珍しい楽器や、クラシック、民族音楽でおなじみの楽器を取り入れたユニークなジャズミュージックをお届けしました。ブズーキやバグパイプ、二胡（にこ）といった珍しい楽器から、ウクレレ、チューバ、オーボエ、チェロまで、多彩な楽器が奏でる味わい深いジャズの魅力をお届けしました。鍵盤付きヴァイブラフォンとも言うべき珍品楽器「ヴァイボリーズ」をフィーチャーした幻の音源や、名手ジョン・コルトレーンと16歳のチューバ奏者による熱いセッションなど、村上さんこだわりのアナログ盤音源も多数オンエア。

この記事では、後半2曲について語ったパートを紹介します。

◆Monty Alexander With Special Guest Ernest Ranglin「East Of The River Nile」

次なる楽器はメロディカです。別名「ピアニカ」、どちらもメーカーの付けた商標みたいで、一般的な名称は「鍵盤ハーモニカ」というんだそうです。縦笛なんかと同じで、子どもが簡単に扱える楽器、みたいな印象が強いですが、表現力が意外に豊かで、大人が演奏してもなかなか聴きごたえあります。とはいえ、実際にこの楽器を使っているジャズ演奏家は数少ないですが……。今日はジャズ・ピアニスト、モンティ・アレキサンダーさんがメロディカを演奏する「East Of The River Nile（ナイル川の東）」を聴いてください。ギターはアーネスト・ラングリンです。

◆Bud Shank / Bob Cooper「I Want To Be Happy」

オーボエはクラシックの世界ではごく普通の見慣れた楽器ですが、ジャズの世界でオーボエを吹く人はとても数少ないです。どうしてかは知りません。たぶん技術的な面で、ジャズのフレージングに向いていなかったのだろうなと思います。扱いの難しい楽器だと聞いています。

でもオーボエ、独特の奥深い音色を持っていて、僕の好きな楽器の1つです。

今日はボブ・クーパーがオーボエを吹いて、バド・シャンクのフルートと共演した『Flute 'N Oboe』というアルバムから聴いてください。クーパーの本職はテナー・サックス、シャンクの本職はアルトサックスですが、ここでは2人はオーボエとフルートという副業に精を出しています。しかし、この2つの楽器の組み合わせ、音がとても魅力的なんです。どことなくミステリアスで。

演奏する曲は「I Want To Be Happy（幸せになりたい）」です。これもオリジナル・アナログ盤で聴いてください。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～ひと味違う楽器でほっこりとジャズを～

放送日時：8月30日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/