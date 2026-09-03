山崎実業から、フィルムフックで浮かせて設置できる水切りワイヤーバスケットや、やさしいラウンドフォルムのトイレポットなど、新商品が発売された。

浮かせて使える水切りワイヤーバスケット

「フィルムフック ツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー」は、フィルムフックに掛けるだけで浮かせて設置できる水切りワイヤーバスケット。シンク上に浮かせて設置することで、掃除の際に持ち上げる手間がなく、そのままサッと拭けるため、手入れがしやすいという。

バスケットには皿を立てて並べられ、効率よく乾かせる。付属のカトラリーポケットとフックは取り外し可能で、使いやすい位置にセットできる。水受けトレーは単体でも使用でき、設置場所に合わせて水はけの向きを変えられるため、シンクへ直接排水することも可能。シンク上に置いて使えるツーウェイ仕様となっている。

フィルムフック ツーウェイ水切りワイヤーバスケット タワー

やさしいラウンドフォルムのトイレポット

「トイレポット タワー ラウンド」は、高さ30.5cmの縦長設計で、スムーズに捨てやすいトイレポット。容量は1.65Lで、スリムな見た目ながらしっかり入るという。蓋は片手で開閉しやすく、ゴミ袋はインナーボックスにセットして本体をかぶせるだけで設置できる。

外から袋が見えにくく、空間をすっきりと整えられるほか、やわらかなラウンド形状でトイレの隅にも収まりやすく、インテリアにも自然に馴染むとしている。パーツは分解して洗えるため、清潔さを保ちやすい点も特徴。

トイレポット タワー ラウンド

ミラーやワゴンに取り付けられるドライヤーホルダー

「ドライヤーホルダー タワー スタンドミラー用」は、スタンドミラーの脇やワゴンのパイプに取り付けて使えるドライヤーホルダー。

使いやすい高さに設置でき、調節ネジでしっかり固定できる。ドライヤーを片手でサッと片付けられるほか、電源コードやプラグはフックに掛けてすっきり収納できる。ワゴンに取り付ければ、ドライヤーとケア用品をまとめて整理できる。

ドライヤーホルダー タワー スタンドミラー用

ヘアーアイロンをすっきり収納

「ヘアーアイロンホルダー タワー スタンドミラー用」は、スタンドミラーやワゴンに取り付けて使えるヘアーアイロンホルダー。調節ネジでミラーの枠にしっかり固定でき、お好みの高さに設置できる。電源コードはフックに掛けてまとめられるため、見た目もスマートに整えられる。

ワゴンのパイプにも取り付けられ、ヘアーアイロンとヘアケア用品をまとめて整理するのにも便利だという。

ヘアーアイロンホルダー タワー スタンドミラー用

4段収納できるスリムなカタログスタンド

「カタログスタンド タワー」は、カウンター横や出入り口周辺など、限られたスペースにも置きやすいスリム設計のカタログスタンド。カタログやパンフレットを4段に分けて収納でき、空間をスタイリッシュに演出するという。

階段状の棚面設計により、奥の資料もタイトルが見やすく、必要なものを取り出しやすい。下段にはストックスペースを備え、補充もスムーズに行える。雑誌のディスプレイ収納にも活用できる。