「本当に極地でナゾ売れ中なんですよ」――。6日に放送されるテレビ信州・日本テレビ系バラエティ特番『極地でナゾ売れ～マーケティングで徹底解剖～』(15:00～)。この収録では、はるな愛が、自身の新曲「キラキラが止まらない」にまつわる驚きの“ナゾ売れ”エピソードを披露した。

同番組は、日本各地の「え、この場所で!?」と驚くような“極地”で、なぜか爆売れしている現象をマーケティングの視点から分析するもの。さらば青春の光の森田哲矢と東ブクロ、はるな愛らが出演し、消費経済アナリストの渡辺広明氏、月刊食堂編集長の通山茂之氏ら専門家とともに“ナゾ売れ”の理由をひも解いていく。

「うれしいよねぇ～」

スタジオで自身に起きた“ナゾ売れ”について聞かれたはるなは「(新曲が)7月15日に発売だったんですけど、翌日にレコード会社からの電話で、ノルウェーでJ-POPランキング1位だと。えぇって」と告白。新曲「キラキラが止まらない」が、日本から遠く離れたノルウェーでJ-POPランキング1位になっていることを、発売翌日に知らされたという。

思わぬ反響を呼んでいるノルウェーとの接点については、はるな自身にも思い当たる節がない様子。唯一挙げたのが大好物だというサーモンで、「本当に極地でナゾ売れ中なんですよ。うれしいよねぇ～」と笑顔を見せる。

この現象を受け、マーケティングの専門家として出演する渡辺氏は、さらに売り上げを伸ばすための秘策をはるなに伝授。すると森田は、その守備範囲の広さに「あなた、なんでもコメントできるんですね」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。

専門家のアドバイスで新商品・新サービス開発にも挑戦

番組では、このほかにも“極地”で売れている商品やサービスに注目し、その背景をマーケティングの視点から分析。店主が抱える悩みを専門家のアドバイスをもとに解決し、新商品や新サービスの開発にも挑戦する。完成したアイデアは、果たして客に受け入れられるのか。

出演は森田、東ブクロ、はるなのほか、渡辺氏、通山氏、テレビ信州の藤原里瑛アナウンサー。ナレーターを錦鯉の渡辺隆が担当する。番組は放送後、TVerで無料配信される。

【編集部MEMO】

はるな愛は、1972年7月21日生まれ、大阪府出身。タレント、歌手としてテレビ、イベントなど幅広く活動。松浦亜弥のものまね「エアあやや」などで注目を集め、2009年にはタイで開催された「Miss International Queen 2009」で優勝。歌手としても活動を続けている。

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