2026年9月の凶日カレンダー◆不成就日・仏滅・赤口・先負はいつ？ 凶日と重なる“開運日”吉日もチェック！

9月には、物事が成就しにくいとされる「不成就日」をはじめ、六曜の「仏滅」「赤口」「先負」「先勝」などがあります。一方で、凶とされる日や時間帯に「一粒万倍日」「大安」「寅の日」「辰の日」「巳の日」「母倉日」などの吉日が重なるケースもあります。
そこで今回は、凶日だけでなく、その日に重なる吉日・開運日もあわせて紹介。吉凶が重なる日も含めて、2026年9月の暦をチェックしていきます。
※暦注の意味や吉凶の捉え方には諸説あります。日取りを決める際の一つの目安としてご覧ください。
■2026年9月の凶日・吉日カレンダー
●9月1日（火）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：寅の日
●9月2日（水）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：なし
吉日・開運日：天恩日・大明日・神吉日
●9月3日（木）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：辰の日・母倉日・天恩日
●9月4日（金）
六曜：大安
凶日：なし
吉日・開運日：大安・巳の日・天恩日
●9月5日（土）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：天恩日・大明日・神吉日・月徳日
●9月6日（日）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：なし
吉日・開運日：一粒万倍日・母倉日・天恩日
●9月7日（月）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・神吉日
●9月8日（火）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：不成就日
吉日・開運日：神吉日
●9月9日（水）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：母倉日
●9月10日（木）
六曜：大安
凶日：なし
吉日・開運日：大安・大明日
●9月11日（金）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：鬼宿日・神吉日
●9月12日（土）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：不成就日
吉日・開運日：母倉日
●9月13日（日）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：寅の日・月徳日
●9月14日（月）
六曜：大安
凶日：なし
吉日・開運日：大安・一粒万倍日・神吉日
●9月15日（火）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：辰の日・母倉日・大明日
●9月16日（水）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：なし
吉日・開運日：巳の日・天一天上
●9月17日（木）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：神吉日・天一天上
●9月18日（金）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：なし
吉日・開運日：母倉日・大明日・天一天上
●9月19日（土）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：一粒万倍日・神吉日・天一天上
●9月20日（日）
六曜：大安
凶日：不成就日
吉日・開運日：大安・神吉日・天一天上
●9月21日（月・祝）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：母倉日・天一天上
●9月22日（火・祝）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：なし
吉日・開運日：神吉日・天一天上
●9月23日（水・祝）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：月徳日・神吉日・天一天上
●9月24日（木）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：なし
吉日・開運日：母倉日・神吉日・天一天上
●9月25日（金）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：寅の日・大明日・天一天上
●9月26日（土）
六曜：大安
凶日：なし
吉日・開運日：大安・一粒万倍日・神吉日・天一天上
●9月27日（日）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：辰の日・母倉日・大明日・天一天上
●9月28日（月）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：不成就日
吉日・開運日：巳の日・大明日・神吉日・天一天上
●9月29日（火）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：大明日・神吉日・天一天上
●9月30日（水）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：なし
吉日・開運日：母倉日・大明日・神吉日・天一天上
■9月の「不成就日」は4日
2026年9月の不成就日は、8日（火）、12日（土）、20日（日）、28日（月）です。
不成就日は、「何事も成就しない日」とされ、入籍や結婚、開業、契約など、新しいことを始める日として避ける人もいます。
一方で、不成就日はほかの吉日と重なることがあります。9月20日は大安、神吉日、天一天上、9月28日は巳の日、大明日、神吉日、天一天上が重なります。
暦注は一つだけでその日の吉凶が決まるものではないため、複数の暦注を合わせて見ることもできます。
■「仏滅」でも吉日が重なる日がある
9月の仏滅は、3日、9日、13日、19日、25日です。
そのうち、3日は辰の日・母倉日・天恩日、9日は母倉日、13日は寅の日・月徳日、19日は一粒万倍日・神吉日・天一天上、25日は寅の日・大明日・天一天上が重なります。
特に9日は仏滅でありながら母倉日が重なる日。「仏滅だからすべてが悪い日」と一律に考えるのではなく、ほかの暦注もあわせて確認するという見方ができます。
■「赤口」は時間帯にも注意
9月の赤口は、5日、15日、21日、27日です。
赤口は、六曜の一つで、一般的には正午前後を除いて凶とされる日です。
9月5日は赤口ですが、天恩日・大明日・神吉日・月徳日が重なります。15日は辰の日・母倉日・大明日、21日は母倉日・天一天上、27日は辰の日・母倉日・大明日・天一天上です。
このように、赤口の日にも複数の吉日が重なるケースがあります。
■「先負」は午前と午後で吉凶が異なる
9月の先負は、2日、8日、12日、18日、24日、30日です。
先負は「午前は凶、午後は吉」とされる六曜です。そのため、先負だから一日中避けるというより、時間帯を意識する考え方もあります。
例えば2日は先負ですが、天恩日・大明日・神吉日が重なります。18日には母倉日・大明日・天一天上、24日には母倉日・神吉日・天一天上、30日には母倉日・大明日・神吉日・天一天上が重なります。
不成就日も重なる8日、12日は、吉日との組み合わせも含めて日取りを検討するとよいでしょう。
■「先勝」は凶日ではない？ 午前・午後で考え方が変わる
今回、特に注意したいのが「先勝」の扱いです。
先勝は六曜の一つで、一般的には「午前は吉、午後は凶」とされます。そのため、先勝そのものを一日中「凶日」として扱うのは適切ではありません。
9月の先勝は6日、16日、22日、28日。
6日は一粒万倍日・母倉日・天恩日、16日は巳の日・天一天上、22日は神吉日・天一天上が重なります。
28日は先勝に加えて不成就日が重なりますが、巳の日・大明日・神吉日・天一天上も重なる日です。
つまり、9月28日の「凶日」は不成就日であり、先勝そのものを凶日として数えているわけではありません。
■9月の注目したい吉日
9月の一粒万倍日は、6日、7日、14日、19日、26日の5日間です。
中でも14日と26日は、一粒万倍日と大安が重なる日。新しいことを始める日などとして、暦を気にする人から注目される組み合わせです。
また、寅の日は1日、13日、25日、辰の日は3日、15日、27日、巳の日は4日、16日、28日です。
9月5日、13日、23日は月徳日。特に5日は天恩日・大明日・神吉日も重なります。
9月16日から30日までは天一天上の期間。天一天上は、方角をつかさどる天一神が天に上るとされ、方角の障りがないと考えられてきた期間です。
■吉日と凶日、どちらを重視する？
暦の上では、吉日と凶日が同じ日に重なることは珍しくありません。
例えば、9月20日は大安でありながら不成就日。9月28日は先勝で、午前は吉・午後は凶とされる一方、不成就日・巳の日・大明日・神吉日・天一天上が重なります。
このような日は、「吉日だから絶対に大丈夫」「凶日だから何もしてはいけない」と単純に判断するのではなく、予定の内容や時間帯、ほかの暦注との組み合わせを見ながら考えるのも一つの方法です。
暦注にはさまざまな種類があり、吉凶の解釈や掲載される暦注には諸説あります。あくまで日取りを決める際の一つの目安として、上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。