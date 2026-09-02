2026年9月の凶日カレンダー◆不成就日・仏滅・赤口・先負はいつ？ 凶日と重なる“開運日”吉日もチェック！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム「2026年9月の凶日カレンダー」。9月には、物事が成就しにくいとされる「不成就日」をはじめ、六曜の「仏滅」「赤口」「先負」「先勝」などがあります。一方で、凶とされる日や時間帯に「一粒万倍日」「大安」「寅の日」「辰の日」「巳の日」「母倉日」などの吉日が重なるケースもあります。そこで今回は、。吉凶が重なる日も含めて、2026年9月の暦をチェックしていきます。※暦注の意味や吉凶の捉え方には諸説あります。日取りを決める際の一つの目安としてご覧ください。■2026年9月の凶日・吉日カレンダー六曜：友引凶日：なし吉日・開運日：寅の日六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：なし吉日・開運日：天恩日・大明日・神吉日六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：辰の日・母倉日・天恩日六曜：大安凶日：なし吉日・開運日：大安・巳の日・天恩日六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：天恩日・大明日・神吉日・月徳日六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）凶日：なし吉日・開運日：一粒万倍日・母倉日・天恩日六曜：友引凶日：なし吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・神吉日六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：不成就日吉日・開運日：神吉日六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：母倉日六曜：大安凶日：なし吉日・開運日：大安・大明日六曜：友引凶日：なし吉日・開運日：鬼宿日・神吉日六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：不成就日吉日・開運日：母倉日六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：寅の日・月徳日六曜：大安凶日：なし吉日・開運日：大安・一粒万倍日・神吉日六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：辰の日・母倉日・大明日六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）凶日：なし吉日・開運日：巳の日・天一天上六曜：友引凶日：なし吉日・開運日：神吉日・天一天上六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：なし吉日・開運日：母倉日・大明日・天一天上六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：一粒万倍日・神吉日・天一天上六曜：大安凶日：不成就日吉日・開運日：大安・神吉日・天一天上六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：母倉日・天一天上六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）凶日：なし吉日・開運日：神吉日・天一天上六曜：友引凶日：なし吉日・開運日：月徳日・神吉日・天一天上六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：なし吉日・開運日：母倉日・神吉日・天一天上六曜：仏滅凶日：仏滅吉日・開運日：寅の日・大明日・天一天上六曜：大安凶日：なし吉日・開運日：大安・一粒万倍日・神吉日・天一天上六曜：赤口凶日：赤口吉日・開運日：辰の日・母倉日・大明日・天一天上六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）凶日：不成就日吉日・開運日：巳の日・大明日・神吉日・天一天上六曜：友引凶日：なし吉日・開運日：大明日・神吉日・天一天上六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：なし吉日・開運日：母倉日・大明日・神吉日・天一天上■9月の「不成就日」は4日2026年9月の不成就日は、です。不成就日は、「何事も成就しない日」とされ、入籍や結婚、開業、契約など、新しいことを始める日として避ける人もいます。一方で、不成就日はほかの吉日と重なることがあります。9月20日は大安、神吉日、天一天上、9月28日は巳の日、大明日、神吉日、天一天上が重なります。暦注は一つだけでその日の吉凶が決まるものではないため、複数の暦注を合わせて見ることもできます。■「仏滅」でも吉日が重なる日がある9月の仏滅は、3日、9日、13日、19日、25日です。そのうち、3日は辰の日・母倉日・天恩日、9日は母倉日、13日は寅の日・月徳日、19日は一粒万倍日・神吉日・天一天上、25日は寅の日・大明日・天一天上が重なります。特に9日は仏滅でありながら母倉日が重なる日。という見方ができます。■「赤口」は時間帯にも注意9月の赤口は、5日、15日、21日、27日です。赤口は、六曜の一つで、一般的には正午前後を除いて凶とされる日です。9月5日は赤口ですが、天恩日・大明日・神吉日・月徳日が重なります。15日は辰の日・母倉日・大明日、21日は母倉日・天一天上、27日は辰の日・母倉日・大明日・天一天上です。このように、赤口の日にも複数の吉日が重なるケースがあります。■「先負」は午前と午後で吉凶が異なる9月の先負は、2日、8日、12日、18日、24日、30日です。先負は「午前は凶、午後は吉」とされる六曜です。そのため、先負だから一日中避けるというより、時間帯を意識する考え方もあります。例えば2日は先負ですが、天恩日・大明日・神吉日が重なります。18日には母倉日・大明日・天一天上、24日には母倉日・神吉日・天一天上、30日には母倉日・大明日・神吉日・天一天上が重なります。不成就日も重なる8日、12日は、吉日との組み合わせも含めて日取りを検討するとよいでしょう。■「先勝」は凶日ではない？ 午前・午後で考え方が変わる今回、特に注意したいのが「先勝」の扱いです。先勝は六曜の一つで、一般的にはとされます。そのため、先勝そのものを一日中「凶日」として扱うのは適切ではありません。9月の先勝は6日、16日、22日、28日。6日は一粒万倍日・母倉日・天恩日、16日は巳の日・天一天上、22日は神吉日・天一天上が重なります。28日は先勝に加えて不成就日が重なりますが、巳の日・大明日・神吉日・天一天上も重なる日です。つまり、■9月の注目したい吉日9月の一粒万倍日は、6日、7日、14日、19日、26日の5日間です。中でも14日と26日は、。新しいことを始める日などとして、暦を気にする人から注目される組み合わせです。また、寅の日は1日、13日、25日、辰の日は3日、15日、27日、巳の日は4日、16日、28日です。9月5日、13日、23日は月徳日。特に5日は天恩日・大明日・神吉日も重なります。9月16日から30日までは天一天上の期間。天一天上は、方角をつかさどる天一神が天に上るとされ、方角の障りがないと考えられてきた期間です。■吉日と凶日、どちらを重視する？暦の上では、吉日と凶日が同じ日に重なることは珍しくありません。例えば、9月20日は大安でありながら不成就日。9月28日は先勝で、午前は吉・午後は凶とされる一方、不成就日・巳の日・大明日・神吉日・天一天上が重なります。このような日は、のも一つの方法です。暦注にはさまざまな種類があり、吉凶の解釈や掲載される暦注には諸説あります。あくまで日取りを決める際の一つの目安として、上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。