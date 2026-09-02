2026年9月の凶日カレンダー◆不成就日・仏滅・赤口・先負はいつ？ 凶日と重なる“開運日”吉日もチェック！
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム「2026年9月の凶日カレンダー」。
9月には、物事が成就しにくいとされる「不成就日」をはじめ、六曜の「仏滅」「赤口」「先負」「先勝」などがあります。一方で、凶とされる日や時間帯に「一粒万倍日」「大安」「寅の日」「辰の日」「巳の日」「母倉日」などの吉日が重なるケースもあります。

そこで今回は、凶日だけでなく、その日に重なる吉日・開運日もあわせて紹介。吉凶が重なる日も含めて、2026年9月の暦をチェックしていきます。

※暦注の意味や吉凶の捉え方には諸説あります。日取りを決める際の一つの目安としてご覧ください。



■2026年9月の凶日・吉日カレンダー

9月1日（火）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：寅の日

9月2日（水）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：なし
吉日・開運日：天恩日・大明日・神吉日

9月3日（木）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：辰の日・母倉日・天恩日

9月4日（金）
六曜：大安
凶日：なし
吉日・開運日：大安・巳の日・天恩日

9月5日（土）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：天恩日・大明日・神吉日・月徳日

9月6日（日）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：なし
吉日・開運日：一粒万倍日・母倉日・天恩日

9月7日（月）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：一粒万倍日・大明日・神吉日

9月8日（火）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：不成就日
吉日・開運日：神吉日

9月9日（水）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：母倉日

9月10日（木）
六曜：大安
凶日：なし
吉日・開運日：大安・大明日

9月11日（金）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：鬼宿日・神吉日

9月12日（土）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：不成就日
吉日・開運日：母倉日

9月13日（日）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：寅の日・月徳日

9月14日（月）
六曜：大安
凶日：なし
吉日・開運日：大安・一粒万倍日・神吉日

9月15日（火）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：辰の日・母倉日・大明日

9月16日（水）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：なし
吉日・開運日：巳の日・天一天上

9月17日（木）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：神吉日・天一天上

9月18日（金）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：なし
吉日・開運日：母倉日・大明日・天一天上

9月19日（土）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：一粒万倍日・神吉日・天一天上

9月20日（日）
六曜：大安
凶日：不成就日
吉日・開運日：大安・神吉日・天一天上

9月21日（月・祝）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：母倉日・天一天上

9月22日（火・祝）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：なし
吉日・開運日：神吉日・天一天上

9月23日（水・祝）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：月徳日・神吉日・天一天上

9月24日（木）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：なし
吉日・開運日：母倉日・神吉日・天一天上

9月25日（金）
六曜：仏滅
凶日：仏滅
吉日・開運日：寅の日・大明日・天一天上

9月26日（土）
六曜：大安
凶日：なし
吉日・開運日：大安・一粒万倍日・神吉日・天一天上

9月27日（日）
六曜：赤口
凶日：赤口
吉日・開運日：辰の日・母倉日・大明日・天一天上

9月28日（月）
六曜：先勝（午前は吉、午後は凶）
凶日：不成就日
吉日・開運日：巳の日・大明日・神吉日・天一天上

9月29日（火）
六曜：友引
凶日：なし
吉日・開運日：大明日・神吉日・天一天上

9月30日（水）
六曜：先負（午前は凶、午後は吉）
凶日：なし
吉日・開運日：母倉日・大明日・神吉日・天一天上

■9月の「不成就日」は4日

2026年9月の不成就日は、8日（火）、12日（土）、20日（日）、28日（月）です。

不成就日は、「何事も成就しない日」とされ、入籍や結婚、開業、契約など、新しいことを始める日として避ける人もいます。

一方で、不成就日はほかの吉日と重なることがあります。9月20日は大安、神吉日、天一天上、9月28日は巳の日、大明日、神吉日、天一天上が重なります。

暦注は一つだけでその日の吉凶が決まるものではないため、複数の暦注を合わせて見ることもできます。

■「仏滅」でも吉日が重なる日がある

9月の仏滅は、3日、9日、13日、19日、25日です。

そのうち、3日は辰の日・母倉日・天恩日、9日は母倉日、13日は寅の日・月徳日、19日は一粒万倍日・神吉日・天一天上、25日は寅の日・大明日・天一天上が重なります。

特に9日は仏滅でありながら母倉日が重なる日。「仏滅だからすべてが悪い日」と一律に考えるのではなく、ほかの暦注もあわせて確認するという見方ができます。

■「赤口」は時間帯にも注意

9月の赤口は、5日、15日、21日、27日です。

赤口は、六曜の一つで、一般的には正午前後を除いて凶とされる日です。

9月5日は赤口ですが、天恩日・大明日・神吉日・月徳日が重なります。15日は辰の日・母倉日・大明日、21日は母倉日・天一天上、27日は辰の日・母倉日・大明日・天一天上です。

このように、赤口の日にも複数の吉日が重なるケースがあります。

■「先負」は午前と午後で吉凶が異なる

9月の先負は、2日、8日、12日、18日、24日、30日です。

先負は「午前は凶、午後は吉」とされる六曜です。そのため、先負だから一日中避けるというより、時間帯を意識する考え方もあります。

例えば2日は先負ですが、天恩日・大明日・神吉日が重なります。18日には母倉日・大明日・天一天上、24日には母倉日・神吉日・天一天上、30日には母倉日・大明日・神吉日・天一天上が重なります。

不成就日も重なる8日、12日は、吉日との組み合わせも含めて日取りを検討するとよいでしょう。

■「先勝」は凶日ではない？ 午前・午後で考え方が変わる

今回、特に注意したいのが「先勝」の扱いです。

先勝は六曜の一つで、一般的には「午前は吉、午後は凶」とされます。そのため、先勝そのものを一日中「凶日」として扱うのは適切ではありません。

9月の先勝は6日、16日、22日、28日。

6日は一粒万倍日・母倉日・天恩日、16日は巳の日・天一天上、22日は神吉日・天一天上が重なります。

28日は先勝に加えて不成就日が重なりますが、巳の日・大明日・神吉日・天一天上も重なる日です。

つまり、9月28日の「凶日」は不成就日であり、先勝そのものを凶日として数えているわけではありません

■9月の注目したい吉日

9月の一粒万倍日は、6日、7日、14日、19日、26日の5日間です。

中でも14日と26日は、一粒万倍日と大安が重なる日。新しいことを始める日などとして、暦を気にする人から注目される組み合わせです。

また、寅の日は1日、13日、25日、辰の日は3日、15日、27日、巳の日は4日、16日、28日です。

9月5日、13日、23日は月徳日。特に5日は天恩日・大明日・神吉日も重なります。

9月16日から30日までは天一天上の期間。天一天上は、方角をつかさどる天一神が天に上るとされ、方角の障りがないと考えられてきた期間です。

■吉日と凶日、どちらを重視する？

暦の上では、吉日と凶日が同じ日に重なることは珍しくありません。

例えば、9月20日は大安でありながら不成就日。9月28日は先勝で、午前は吉・午後は凶とされる一方、不成就日・巳の日・大明日・神吉日・天一天上が重なります。

このような日は、「吉日だから絶対に大丈夫」「凶日だから何もしてはいけない」と単純に判断するのではなく、予定の内容や時間帯、ほかの暦注との組み合わせを見ながら考えるのも一つの方法です。

暦注にはさまざまな種類があり、吉凶の解釈や掲載される暦注には諸説あります。あくまで日取りを決める際の一つの目安として、上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。