606号室、80年代の空気感を鳴らす新曲「ルミエール」リリース

大阪発のピアノロックバンド・606号室が、2026年9月2日（水）に新曲「ルミエール」をリリースした。

「ルミエール」は、606号室がこれまで音楽やライブを通して伝え続けてきた想いを、一つの楽曲として形にした作品。タイトルの「Lumière」はフランス語で”光”を意味し、歌詞には「暗闇でしか気づけない光を」という、この楽曲を象徴する言葉が綴られている。

悩みや苦しみをただ乗り越えるべきものとして描くのではなく、その時間があるからこそ見つけられる光があること。そして、人生は一度きりで、日々は未完成だからこそ、自分らしく、心の行くままに生きてほしい。そんな606号室が今届けたいメッセージを、まっすぐに歌った一曲となっている。

サウンドプロデューサーには、小山寿（agehasprings Party）を迎え、デモの段階から感じられたレトロなニュアンスを起点に、80年代のディスコテイストを楽曲全体のベースへと発展。大きな展開で聴かせるのではなく、リズムとグルーヴによって自然と身体が揺れるようなサウンドを目指したという。

また、ローファイな質感を残した音像も本作の特徴のひとつ。どこか懐かしい80年代の空気感を、20代の若いメンバーが今の自分たちなりの感覚で鳴らすことで、606号室の新たな魅力を引き出している。ライブを通じて大切に伝えてきた、変わらない想い。それを、これまで以上にリズムとグルーヴを感じる新たなサウンドに乗せた「ルミエール」は、今の606号室だからこそ届けられる一曲に仕上がっているとのこと。

さらに、606号室は9月に東阪ワンマン企画『361°』を開催。タイトルには、「これまでとは異なる新たなサイクルへ踏み出す一歩」という想いが込められている。新曲「ルミエール」とともに新たな一歩を踏み出す606号室が、ワンマンライブでどのような景色を見せるのかにも注目したい。チケットは現在、イープラスにて一般発売中。

＜︎リリース情報＞

606号室

16th Digital Single「ルミエール」

2026年9月2日（水）配信リリース

https://nex-tone.lnk.to/Lumiere

＜ライブ情報＞

︎606号室pre. 東阪ワンマン企画「361°」

2026年9月13日（日）下北沢 MOSAiC

OPEN 17:30 START 18:00

2026年9月27日（日）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE

OPEN 17:30 START 18:00

一般発売中：https://eplus.jp/room606/

Official：https://lit.link/room606