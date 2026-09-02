荒谷翔大がカバーアルバムリリース、中島みゆきや上田正樹ら楽曲を弾き語る

荒谷翔大が、カバーアルバム『Sing in Blue』を9月9日（水）に配信リリースすることを発表した。
今作はソウル/シティポップ/歌謡曲をこよなく愛する荒谷が、自身の音楽性に大きな影響を与えてきた名曲をカバー。中島みゆき「化粧」（1978年）、アリシア・キーズ「If I Ain't Got You」 （2003年）、上田正樹「悲しい色やね」（1982年）、ウルフルズ「笑えれば」（2002年）など男性女性、洋邦問わず1970年代から2010年代まで、現在20代のアーティストらしからぬ幅広い世代の楽曲群をセレクト。ツアーバンドメンバーでもあるやまもとゆきことグランドピアノ1本で弾き語りアレンジしている。
また、カバー演奏がライブでも好評の荒谷は1st Full Album『TASOGARE SOUL』を携え、バンド編成でのワンマンツアーを敢行。10月23日（金）の大阪公演を皮切りに全国5都市を巡る。
＜リリース情報＞
荒谷翔大
『Sing in Blue』
2026年9月9日（水）配信リリース
=収録曲=
1. 情熱
2. 悲しい色やね
3. ワインレッドの心
4. ギブス
5. 化粧
6. If I Ain't Got You
7. 笑えれば
8. くせのうた
9. ダンスホール
＜ライブ情報＞
荒谷翔大 1st Full Album ”TASOGARE SOUL” Release One Man Live Tour
10月23日（金）大阪 梅田Shangri-La
10月24日（土）名古屋 Tokuzo
10月31日（土）福岡 DRUM Be-1
11月1日（日）札幌 SPIRITUAL LOUNGE
11月3日（火祝）東京 Shibuya WWW X
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Official Site: https://aratanishota.com/