Carín Leónが語る、メキシコ音楽が世界を熱狂させる理由「ルールを全部ぶっ壊したい」

サマーソニック2026においてBEACH STAGEでのラテン・ナイトをキュレーションし、自らヘッドライナーとして圧巻のパフォーマンスを披露したカリン・レオン（Carín León）。メキシコ・ソノラ州出身の彼は、伝統的なリージョナル・メキシカンを軸に、カントリーやロック、ソウルなど多彩な音楽性を融合させ、いまやラテン・ミュージックを代表するアーティストへと成長した。さらに今年は、ラテン・アーティストとして初めてラスベガス・Sphereでレジデンシー公演を行うなど、その勢いは世界規模へと広がっている。最新アルバム『MUDA』を携えて来日したカリンに、故郷ソノラへの思い、リージョナル・メキシカンが世界を魅了する理由、そして、グローバルに活躍しながらも自らのルーツを大切に保ち続ける精神性について話を聞いた。

サマーソニック会場、Rolling Stone Japanブースにて撮影（Photo by Gerardo Moreno）

「メキシコ人らしくあること」が最大の武器

―今日（※取材日＝サマーソニック東京公演2日目）、大阪会場から東京へ来たばかりですね。昨日の大阪会場でのライブはいかがでしたか？

カリン：いや、本当に最高だった。これまでいろんな目標を叶えてきたけど、日本に来ることだけは想像したこともなかったんだ。観光で来ることさえね（笑）。それがこうしてライブという形で実現して、日本のみんなが僕の音楽を知っていて、一緒に楽しんでくれる。その景色を目の前で見られたのが、本当に嬉しかった。日本は僕にとってすごく特別な場所なんだ。音楽だけじゃなくて、人も文化も街も全部ひっくるめて、自分にとって大きな経験になったよ。

―今回のツアーでは〈De Sonora para el mundo（ソノラから世界へ）〉という言葉を掲げていますよね。そして実際に今回はメキシコのソノラから日本までたどり着きました。今はどんなお気持ちですか？

カリン：正直、まだ実感が湧いてないんだ。たぶん家に帰って落ち着いてから、「本当に日本へ行ってきたんだな」って実感するんだと思う。ツアー中ってずっと仕事モードだから、その瞬間は目の前のことに集中していて、なかなか現実を噛みしめる余裕がない。今回のライブは、僕だけじゃなくて、リージョナル・メキシカンというジャンルにとっても大きな節目だと思ってる。自分の国にとっても、故郷のソノラにとっても、大きなマイルストーンだよ。

代表曲のひとつ「Primera Cita」はSpotifyで11億回以上再生されている

―生まれも育ちも、メキシコのソノラですよね。ご自身にとって、地元のソノラとは？

カリン：ソノラは、もう僕そのものだ。でも、その価値に気づいたのは世界を旅するようになってからなんだ。人って、自分の身近にあるものを当たり前だと思ってしまうだろ？ でも世界のいろんな場所へ行って、自分の街と比べるようになると、食べ物も音楽も、人も、その素晴らしさが改めて見えてくる。「ああ、自分はずっと楽園で育ってきたんだな」って気づくんだよ。だから今の僕にとって、ソノラこそが世界へ向けた一番の武器なんだ。これからはもっともっと、「ソノラらしく」ありたいと思ってる。

―ソノラの音楽コミュニティは、どんな雰囲気なのでしょうか？

カリン：みんな友達だよ。

―いろいろなジャンルを越えて、という感じ？

カリン：そうそう。いろんなジャンルがある。僕のバンドも、昔から尊敬してきた地元のミュージシャンたちばかりなんだ。リージョナル・メキシカン専門の人ばかりじゃなくて、ジャズをやってる人もいるし、フラメンコやサルサを演奏してる人もいる。いろんなバックグラウンドを持った連中が集まってるんだよ。同じエルモシージョという街で育った仲間たちと一緒に演奏して、その街ならではの音楽の"味"を作りたかったんだ。

サマーソニック東京会場のライブ写真 ©SUMMER SONIC All Rights Reserved.

―日本の読者に向けて、改めて「リージョナル・メキシカン」という音楽ジャンルについて説明してくださると嬉しいです。

カリン：僕たちにとって、リージョナル・メキシカンはルーツそのものなんだ。自分たちの根っこにある音楽だね。でも今では、そのジャンル自体も大きく成長してる。僕らは90年代に、2パックやドクター・ドレーといったアメリカのラップを聴きながら育ったし、ロックも大好きだった。でもその一方で、チャリーノ・サンチェスやセルジオ・ヴェガも当たり前のように聴いていた。つまり、それが僕たちのストリート・ミュージックだったんだ。だからリージョナル・メキシカンは、僕たちにとって一番自然な音楽表現なんだ。"民衆の音楽"っていう言い方が、一番しっくりくるね。

―あなたもそうですし、たとえばカニエ・ウエストとも共演したペソ・プルーマもグローバルな人気を集めています。新たな世代のメキシコ音楽をめぐる流れをどのように見ていますか？

カリン：すごく面白い流れだと思ってる。昔のメキシコでは、多くのアーティストが海外の音楽を真似しようとしていた。僕個人というより、メキシコ全体がそういう時代だったんだ。当時はラジオで流れる曲も限られていたし、多くの作品は電波に乗ることも、大勢の人に届くこともなかった。でも今のメキシコ人は気づいたんだ。「これまで以上にメキシコ人らしくあること」が、自分たちにとって一番の武器なんだって。今リージョナル・メキシカンで起きていることも、まさにそういうことなんだよ。僕たちは、自分たちのサウンドにこれまで以上の誇りを持ってる。もう他の国の音楽を真似しようとは思わない。自分たちが知っていること、自分たちが自然に表現できること。それこそが今のメキシコ音楽なんだと思う。

―世界的な成功を収める一方で、どのように土着的なルーツを大切にし続けているのでしょうか？

カリン：僕にとっては、ルーツから離れるほうが難しくて（笑）。ライブが終わったら、すぐ故郷へ帰る。木曜から土曜までライブをやったら、そのまま日曜にはエルモシージョへ飛んで帰るんだ。

―めちゃくちゃハードそう！

カリン：でも、僕のルーツは全部エルモシージョにあるからね。あの街が本当に大好きなんだ。食べ物も最高だし、長い間離れていると落ち着かなくなる（笑）。今でも子どもの頃からの仲間と一緒に仕事をしてるし、何もかもできるだけシンプルでいたい。その上で、人間らしく生きていたいと思ってる。

―今回の公演のテーマも故郷のソノラに根差したものですし、母語であるスペイン語のまま、グローバル・ヒットを生み出し続けています。日本のアーティストにとって、日本語で歌いながら世界に届けることは簡単ではありません。自分たちの言語や文化を守りながらグローバルに活動し続けることについて、どのようにお考えですか？

カリン：今、英詞で歌っているアルバムも作っているところなんだ。たぶん数カ月後にはリリースできると思う。でも、僕にとって一番大事な言語はスペイン語なんだ。歌詞の意味が分からなくても感動する音楽ってあるだろ？ 昨日の大阪のライブでも、僕が何を歌っているのか分からない人はたくさんいたと思う。でも、それでも何かを感じてくれていた。結局、音楽って言葉じゃない。感情なんだ。僕が一番伝えたいのは、そこなんだよ。

『MUDA』で進めた音楽的な脱皮、日本と東京への想い

―今年5月には最新アルバム『MUDA』がリリースされました。この「MUDA」というタイトルには、どんな意味が込められているのでしょうか？

カリン：スペイン語で「muda」には、「声が出ない」っていう意味もあるし、「脱皮する」「生まれ変わる」っていう意味もあるんだ。僕の故郷、エルモシージョ（Hermosillo）は"H"で始まる街なんだけど、スペイン語では"H"は発音しないだろ？ でも僕らは昔から、「誰が"H"は発音しないなんて決めたんだ？」って冗談をよく言っていて（笑）。だから今回は、その言葉遊びも入れたかった。「脱皮」という意味でもあるし、故郷へのオマージュでもある。それから、僕のアルバム・タイトルって、いつも「口」とか「言葉」に関係してるんだよ。『Palabra De To's』は"みんなの言葉"という意味だし、『Boca Chueca』は"歪んだ口"。だから『MUDA』で、そのシリーズを締めくくることができた。僕なりの表現の仕方でもあるし、このジャンルの中で少し違うことをやってみたい、そんな気持ちも込めてるんだ。

―『MUDA』では、これまでとは違うサウンドにも積極的に挑戦していますよね。「Ruca」はディスコ的な雰囲気ですし、「En La Misma Cama」はニューオーリンズのサウンドにも影響を受けたと話していました。新しい表現方法を取り入れようと思ったきっかけは何だったのでしょうか？

カリン：同じことばっかりやってると、すぐ飽きちゃうんだ（笑）。音楽が大好きだから、毎日いろんな音楽を聴いてるし、「今度はサルサをやってみたいな」とか、「こういうサウンドも面白そうだな」とか、どんどん新しいアイデアが出てくる。それに、僕は誰か特定のリスナーのために音楽を作ろうとは思ってない。自分自身のために、自分の中にあるものを表現したくて作ってるんだ。だからアルバムごとにサウンドも大きく変わる。いつも新しい音楽への欲求があって、新しいジャンルや新しいサウンドに挑戦したくなる。それが僕なんだ。

―伝統的なメキシコ音楽を軸にしながら、サルサやクンビア、ディスコ、ポップ、ソウルまで取り入れていますよね。『MUDA』が完成するまでのプロセスを、どのように振り返っていますか？

カリン：全部、感覚だよ。料理人が新しい一皿を作るのと似てると思う。「普通ならこのジャンルとサルサは混ざらない」とか、「そんな組み合わせはしない」っていう常識はもちろんある。でも僕の頭の中では、「いや、これ意外とカッコよくなるんじゃない？」って思えるんだ。だから、とにかく一回やってみる。大事なのは理論を証明することじゃなくて、自分の感覚や、自分の"やってみたい"っていう気持ちを満たすことなんだ。自分の中で「これ、いいな」って思えたら、きっと誰かにも届くはずだって信じてる。それが僕の音楽の作り方なんだ。自分にとって正しいと思えるなら、その方向へ進めばいいと思ってる。

―『MUDA』にはコロンビア出身のベテラン・シンガー、フアネスや、ベネズエラ出身のオルタナティブ・バンド、ラワヤナも参加しています。彼らを迎えようと思った理由を教えてください。

カリン：シンプルに、昔から彼らの大ファンなんだ。昔だったら、リージョナル・メキシカンとサルサとか、リージョナル・メキシカンとロックなんて「あり得ない」って思われていた。でも今は、そんな境界線はもうない。僕は、そういうルールを全部ぶっ壊したいんだ。昔はできなかったことを、今やってみたい。フアネスもラワヤナも、ラテン・ミュージックを代表する素晴らしいアーティストだ。自分たちのフォークロアやルーツを大事にしながら、世界へ向けて音楽を発信している。その姿勢が、まさに僕の理想なんだよ。リージョナル・メキシカンという自分たちの武器を使って世界へ挑戦する。他の国の音楽を真似するんじゃなく、自分たちらしくあること。それが僕のやりたいことなんだ。だから彼らに声を掛けた。

―レコーディングは一緒のスタジオで行ったんですか？

カリン：ああ。

―どんなセッションだったのでしょう？

カリン：フアネスとのレコーディングは、本当に特別な時間だった。当時はナッシュビルで、これから出す英語アルバムを作っていたんだ。そこへフアネスがスタジオに来て、その2時間後にはテディ・スウィムズまで現れて（笑）。気づいたら3人で大きなセッションになっていた。夢みたいだったよ。フアネスは昔から僕に大きな影響を与えてくれたアーティストだし、その時改めて思ったのは、「音楽ってすごいな」ということ。言葉も人種も関係ない。音楽は人と人をつないでくれるんだ。あの日は人生でも忘れられない一日になった。憧れのアーティストと一緒に音楽を作るなんて、お金じゃ絶対に買えない経験だよ。

Photo by Gerardo Moreno

―『MUDA』には「Tokio」という曲も収録されています。タイトルに"東京"と付けているこの曲についても、ぜひ伺いたいです。どんな思いから生まれた曲なのでしょう？

カリン：僕、昔から日本の文化が大好きなんだ。

―サマーソニックのメッセージビデオでも、日本のアニメや車のカルチャーが好きだと話していましたよね。

カリン：そうそう！ 『ドラゴンボールZ』は子どもの頃からずっと大好きだし、一番好きなのはダントツで『新世紀エヴァンゲリオン』。ジブリ作品も全部好きだ。僕が子どもの頃から、メキシコでは日本のアニメがものすごく人気で、『聖闘士星矢』や『ドラえもん』も地上波で普通に放送されていた。たぶんメキシコって、世界でも有数のアニメ好きな国なんじゃないかな。だから、ずっと日本へ来たかったんだ。それにゲームも好きだし、テクノロジーも好き。クルマも大好き。今は子どもたちがポケモンカードに夢中なんだけど、僕自身も子どもの頃はゲームボーイで『ポケットモンスター 赤』を遊んでいた（笑）。そんな日本への思いが、「Tokio」を書くきっかけにもなった。この曲は、東京で出会った恋人同士の物語なんだ。久しぶりに東京で再会したら、相手にはもう別の恋人がいた、というストーリー。でも僕にとって一番大事だったのは、「東京」という街の名前を曲の中に残すこと。東京って、自分という人間や、自分が作る音楽と深く結び付いている場所なんだ。他の街じゃ、この曲は成立しなかった。僕にとっては東京じゃなきゃ意味がなかったんだよ。

カントリーとメキシコ文化をつなぐ「ミッシングリンク」

―アメリカでは今、カントリー・ミュージックが大きな盛り上がりを見せています。若い世代の才能あるアーティストも次々とチャートを賑わせていますよね。あなた自身もケイシー・マスグレイヴスやジェリー・ロールらと共演していますし、CMAミュージック・フェスティバルやStagecoachといった、アメリカのカントリー界を代表するアワードやフェスにも出演してきました。アメリカのカントリー・ミュージックとリージョナル・メキシカンには、どんな共通点があると感じていますか？

カリン：共通点は、たくさんある。僕はいつも、リージョナル・メキシカンは「メキシコ版のカントリー」、そしてカントリーは「アメリカ版のリージョナル・メキシカン」だと思ってるんだ。どちらもルーツ・ミュージックなんだよね。アメリカでは南部の人たちの音楽で、メキシコでは僕たちの日常に根付いた音楽。歌っていることも身近で、誰でも共感できる。決して難しい音楽じゃなくて、人々の暮らしや人生をそのまま映している音楽なんだ。だから僕は、この二つは"いとこ同士"みたいな存在だと思ってる。僕の音楽はメキシコ北部の国境地帯で育ったし、カントリーもアメリカ南部で育った音楽。地理的に考えても、似ていて当然なんだ。特にテキサスなんて、メキシコ文化とアメリカ文化が交わる場所だからね。実際、カントリーのライブへ行くと、お客さんの半分近くがメキシコ系アメリカ人だったり、ラテン系だったりする。だから僕は、その二つをつなぐ"ミッシングリンク"みたいな存在になれたらいいなと思ってる。そして今、少しずつだけど、その役割を果たせている気がするんだ。本当は昔から近い音楽だったんだから、その距離をもっと縮めていきたいね。

―ジェリー・ロールとはFIFAワールドカップ公式ソング「LIGHTER」を共作しています。実際にコラボレーションしてみて、どんな印象を持ちましたか？

カリン：最初はやっぱり緊張したよ（笑）。僕はジェリー・ロールの大ファンだからね。でも初めて会ったのは、たしかコーチェラだったと思う。その時に、「なんだ、この人も僕たちと同じ人間なんだ！」って気づいたんだ。そこがカントリー・ミュージックの世界で僕が一番好きなところでもある。みんな謙虚で、飾らない。リージョナル・メキシカンのミュージシャンたちとも似てるんだよね。そう思った瞬間に、緊張は全部なくなった。あとは友達と一緒に音楽を作っているような感覚だったね。そういう時間を過ごしていると、「なんで自分は音楽を始めたんだろう」って初心を思い出すんだ。僕たちは、お金や名声のために音楽を始めたわけじゃない。ただ純粋に音楽が好きで、音楽を作りたかった。それだけなんだ。ジェリー・ロールをはじめ、カントリーのアーティストたちと仕事をすると、そのことを改めて思い出させてくれる。みんな人間味のある連中なんだ。

Photo by Gerardo Moreno

―7日間にわたるラスベガス・Sphere公演も目前に迫っています。今回はSphereで公演を行う初のラテン・アーティストとして抜擢されました。どんなステージになりそうでしょうか？

カリン：正直、めちゃくちゃ緊張してるよ（笑）。あれだけ大きな会場だからね。でも、このショーはもう2年半も前から準備してきたんだ。僕にとって大きな節目になる公演だから、それだけ時間をかけて作ってきた。僕の頭の中にある「ソノラ」と「世界」を、そのままSphereの中に作り出したいと思ってる。お客さんには、まるで僕の頭の中に入り込んで、僕が世界をどう見ているのかを体験してもらうようなショーになるはずだ。本当に誇りに思っている作品だから、早くみんなに観てもらいたいね。

―「メキシコ人初」「ラテン・アーティスト初」と、常に大きな期待を背負っていますよね。そうしたプレッシャーとは、どう向き合っていますか？

カリン：もちろん簡単なことじゃない。でも僕、もともとシンプルな人間なんだ。だから、あまりストレスを抱え込まないようにしてる。仕事だと思いすぎないことも大事だね。今、自分に起きていることをちゃんと受け止めて、まず感謝する。そうすると、プレッシャーも少し軽くなるんだ。

―それでもステージへ上がる直前は緊張しますか？

カリン：もちろんするよ（笑）。ステージへ出る数秒前なんて、毎回すごく緊張してる。でも最初の一歩を踏み出した瞬間に、全部変わるんだ。そこで"Carín León"という存在が現れる。僕にとっては、ある意味で別人格みたいなものだね。その存在が僕を助けてくれる。僕、本当にステージが大好きなんだ。あそこだけは、どんなことでも実現できる場所だと感じてる。だから緊張していても、「早くステージに立ちたい」っていう気持ちのほうが強い。あそこだけは、自分が何をすればいいのかちゃんと分かる場所なんだ。

―新しいアルバムも制作中なんですよね？

カリン：そうなんだ。

―本当ですか？ つい昨日、新曲をリリースしたばかりですよね。

カリン：そう。アルゼンチンのケ・ペルソナヘス（Ke Personajes）とのコラボ曲を出したばかりなんだ。でも僕、いつも音楽を作ってる。もうレコーディングが終わっているプロジェクトが4つあるんだけど、まだどれも出してない。

―4つもですか。

カリン：音楽が好きなんだ。毎日曲を書いてるし、自分の作品だけじゃなくて、友達のプロデュースをすることもよくある。だから毎日がすごく楽しい。今、自分の身に起きていることには心から感謝してるし、「仕事をしてる」っていう感覚はあまりない。自分が好きなことをやって、それで生きていけてる。それ以上に幸せなことって、なかなかないと思うよ。

Photo by Gerardo Moreno

―素敵なお話です。最後に、日本のファンへメッセージをお願いします。

カリン：日本のみんな、本当にありがとう。僕の音楽を愛してくれていることに、心から感謝してる。でも、それ以上に伝えたいのは、僕自身が子どもの頃から日本の文化にたくさん影響を受けてきたということなんだ。日本はずっと憧れの国だった。こうして実際に来ることができて、夢が叶ったよ。僕にとっては、これまで訪れた国の中でも最高の場所だ。この街は、僕の考え方そのものを変えてくれた。まだ3日しか滞在していないのに、それでも人生観が変わるくらいのインパクトがあった。日本には、そんな力があると思う。

―本当に？

カリン：本当だよ。まるで未来に来たみたいなんだ（笑）。

―滞在中、ほかにも何か予定はあるんですか？

カリン：もうユニバーサル・スタジオ・ジャパンにも行ってきた。ゲームが大好きだから、マリオのエリアは最高だったね（笑）。好きなアニメのフィギュアもたくさん買ったし、ガンプラを組み立てられるようなお店にも行こうと思ってる。日本にいると、本当に子どもに戻ったみたいな気分になるんだ。そんな感覚になれる場所って、なかなかないよね。