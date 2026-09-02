HANAのメンバーJISOO、「LEE JISOO」名義でソロデビュー

7人組ガールズグループ・HANAのメンバーJISOOが、「LEE JISOO」としてソロデビューすることが決定した。

デビューシングル「MISMATCH」は、自身の誕生日でもある9月8日（火）に配信リリース。HANAのメンバーがソロとしてデビューするのは今回が初となり、LEE JISOOの新たな一歩がスタートする。

今回の発表にあわせて、LEE JISOOとして初となるアーティスト写真も公開された。淡く輝く青白い光の中で、エレキギターとともにまっすぐカメラを見つめる姿を捉えた一枚。HANAで見せてきたJISOOとはまた異なる佇まいと、その眼差しからは、LEE JISOOとして新たな道を歩み始める静かな決意も感じさせるビジュアルに仕上がっている。

さらに、デビューシングル「MISMATCH」のジャケット写真も公開。顔を大胆にクローズアップしたビジュアルに、鼻筋にはメタリックな絆創膏があしらわれ、タイトルである「MISMATCH」を彷彿させる、印象的なアートワークとなっている。

本作には、「MISMATCH」と「Movie Star」の2曲を収録。LEE JISOO自身のルーツでもある韓国語を軸に、韓国語と英語で紡がれた。2曲とも彼女自身が制作に携わり、その感性や音楽性を色濃く表現した。「MISMATCH」では、LEE JISOO本人が作詞・作曲に参加。彼女が歩んできた人生とこれからの決意を表現している。そして「Movie Star」は、HANAのプロデューサーでもあるちゃんみながプロデュースし、LEE JISOOの魅力を引き出し、ソロデビューにふさわしい2曲が揃った。

■LEE JISOO コメント

たくさんの方の力を借りて、9月8日、ソロアーティストLEE JISOOとしてデビューすることになりました。誕生日という特別な日に自分の名前で届けるシングルだからこそ、ありのままの私と好きなものを素直に詰め込みました。

完璧じゃない自分を愛したいという思いを描いた「MISMATCH」、いつも私らしくいさせてくれる憧れの人へのラブレター「Movie Star」。私の物語であり、私たちの物語でもあるこの2曲が、皆さんの力になれたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします！

＜リリース情報＞

JISOO

Debut Single「MISMATCH」

2026年9月8日（火）リリース

https://leejisoo.lnk.to/MISMATCH/presavepreadd

=収録曲=

M1：MISMATCH

Lyrics : JISOO LEE, View, NATHAN

Music : NATHAN, View, JISOO LEE, HOHO

M2：Movie Star

Lyrics : JISOO LEE, CHANMINA

Music : JISOO LEE, CHANMINA, AVIN, SLAY, Chase

Instagram : https://www.instagram.com/zeesimnidaa/