川口大輔、22年ぶりの『Elsewhere』　ブラジル音楽への偏愛が生んだ「優雅なカウンター」

J-POPのメインフィールドで数々のヒットを手がけ、シーンのキーパーソンであり続けてきた川口大輔が、実に22年ぶりとなる新作をリリースした。彼が磨き上げてきたポップスマナーと自身の音楽的ルーツが美しく結晶化したニューアルバム『Elsewhere』。作家デビュー25周年を祝うこの記念碑的な一作は、トレンドが刹那的に消費され、アーティストの代謝がめまぐるしい現代において、極めてパーソナルでユニークな輝きを放っている。

「自分が好きなものを詰め込んだ」と本人が語る本作は、「新進気鋭のシンガーソングライター」としてスタートした四半世紀がいかに幅と厚みに満ちたものであったかを物語るように、特定のジャンルやテイストに安住することなく、すべて異なる表情の11曲で編まれている。

この多彩な11のピースを繋ぐ核となるのが盟友たちとのリラクシンなセッションだ。先行配信された「Shuffle feat. JUJU」では、かつて川口のコーラスを務めていたJUJUとの長く深い絆が歌詞にも綴られ、この曲を特別なものにしている。一度聴いたら忘れられない多幸感あふれるメロディラインに誰しも琴線を鷲掴みにされるだろう。曲の後半で鮮やかにジャズにスイッチし、JUJUにスポットが当たる瞬間も鳥肌モノだ。

続く「プルメリア feat. 土岐麻子」は、「Shuffle」の熱量から一転、ピアノが心地よく弾けるリズミカルなデュエットナンバー。マルコス・ヴァーリの諸作を彷彿とさせるような軽快な曲調に乗せて、プルメリアが咲く南国の空気をまとった「僕」と「君」の世界が可憐に歌われる。

5曲目の「Depois da Chuva」は、キャリアでも初となる全編ポルトガル語詞のエレガントなボサノヴァだ。川口のアントニオ・カルロス・ジョビンへの憧憬とブラジル音楽が持つ叙情性とが溶け合った美曲だが、最も難産で最後の最後に完成した曲だという。作詞とギターを担当したブラジル人ギタリスト、マルセロ木村からのデモテープが、日本代表対ブラジル代表戦のキックオフ直前に届いたというエピソードを踏まえて聴くとさらに味わい深い。

JUJUとは25年間、土岐麻子とは小学生の頃からの縁。マルセロ木村とは昨年同じライブ会場に偶然居合わせたことがきっかけとなって関係がスタートしている。こうした血の通ったリアルな繋がりがあるからこそ、単なるコラボレーションの枠を超えたふくよかな音楽性と、人肌のぬくもりがアルバム全体に宿っている。

そして、「好きなものを詰め込んだ」という言葉の通り、盟友たちとのコラボレーションと並んで、鮮烈な光を放っているのがブラジル音楽へのさらなる偏愛である。「2025年のブラジル再訪でさらに拍車がかかった」と川口も語る通り、その熱量は隠しようがない。まるで夏のキラキラとした光線を浴びるような、まぶしいブラジリアン・ナンバー「Summertime」をオープニングに持ってきたことでもその傾倒ぶりは明らかだろう。本国のコスプレでもなく、かつてシーンを席巻した打ち込み系ブラジリアンの焼き直しでもない、まさに2020年代の音響テクスチャーにアップデートされたスタイリッシュかつ肉感的な最新形。ポップミュージック・シーンでのブラジル・テイストの再トレンド化があるとすれば、この曲が口火になりそうな予感すらある。

AOR調のアーバンメロウな「雨が降る日には」は、ほんのりアジムス風味。冒頭の〈天気予報は〜〉という歌詞は、そのアジムスがバックを務めたマルコス・ヴァーリの名盤『Previsão Do Tempo（「天気予報」の意）』へのオマージュか。そこから「雨」繋がりで「Depois da Chuva」へとロマンチックに連なる流れも素晴らしい。さらに細かい指摘をすれば、ビブラートを抑えた川口のスムーズなヴォーカルスタイルは多分にボサノヴァ的であるし、アルバム全体を満たす胸の奥を揺さぶられるような歌心は、ブラジル音楽のそれに限りなく近い。

こうした緻密なアプローチが示す通り、川口大輔という音楽家は、チャートの世界のキーパーソンでありながら、日本における「ルーツミュージック」の極めて上質な「オルタナティブ」を提示できる希少な存在だ。しかし、どれほどマニアックな題材を扱ったとしても、ブラックミュージックやブラジル音楽への深い理解から導き出されるアンサーには、圧倒的なメジャー感とオリジナリティがあるというマジック。J-POPのメインフィールドに身を置きつつも、同時にその対岸や周辺を自由に行き来する姿は、「ここではないどこか」を求めて常に回遊しているかのようで、アルバムタイトル『Elsewhere』とも見事なシンクロを見せる。

現代の音楽シーンは、楽曲のイントロが極端に短縮され、アルゴリズムによる最適化が進むなど、「ファスト化」が著しい。リスナーのファーストインプレッションを奪うための仕掛けが溢れる中、この『Elsewhere』が投じる一石は小さくない。本作は、そうした脊髄反射的なトレンドに対する最も優雅なカウンターであり、美しき逃避行でもある。11の楽曲から溢れ出す、聴き手の琴線にも涙腺にも響く歌心。徹底的に練られた緻密な音作り。そして何よりデジタルには置き換えられないぬくもりとときめきが、ここには確かにある。

アルバム『Elsewhere』

川口大輔

配信中／CD発売中

各種配信サイト：

https://smar.lnk.to/lGzel2

各種CD販売サイト：

https://KawaguchiDaisuke.lnk.to/25thAL_CD

《CD情報》

AICL-4916

通常盤1形態 / CD Only /紙ジャケット仕様

税抜3,182円 / 税込3,500円

《収録曲》

01. Summertime

02. Shuffle feat. JUJU

03. プルメリア feat. 土岐麻子

04. 雨が降る日には

05. Depois da Chuva

06. elsewhere

07. だりぃのは今日まで

08. 君のこと好き

09. Finally

10. A Place of My Own

11. good bye

川口大輔X：

https://x.com/d_kawaguchi_2

川口大輔Instagram：

https://www.instagram.com/d_kawaguchi/