ONE COMPATHが運営する「Shufoo!」は9月1日、最高のスーパーを決定する企画「Shufoo!ベストオブスーパー2026」の結果を発表した。

同企画は、全国のスーパーマーケットを対象に投票を行い、No.1の店舗を選出するもの。有効投票数は11万108票となった。

品揃え、コスパ、おもてなし、チラシ、お肉、お魚、野菜、お惣菜の8項目について5段階で評価してもらい、投票数を加味した総合得点で順位を決定。投票されたスーパーマーケットの各店舗から、総合賞として全国ランキング、エリア賞として地域別の人気スーパーを選出した。また、8項目それぞれのNo.1を決定する「部門賞」も発表した。

総合賞は「ロピア」が1位

総合賞は、8つの項目の獲得点に投票数を加味した総合評価で決定する。1位に輝いたのは、総合賞初の連覇、圧倒的なお肉の得点の高さを誇り、コスパ・品揃えで高得点を獲得した「ロピア」。神奈川県に本社を構え、全国各地に店舗展開している。「お肉の部位が充実している」「圧倒的なボリューム感!」「量と品質どちらもよくて、お惣菜も心躍る!」などの声が寄せられた。

2位には、昨年と同じく「生鮮市場TOP」がランクインした。コスパを始めとしてバランスよく高い評価を得ており、「種類が豊富でどれも安い!」「お肉、お魚、野菜、どれも品質が良い」などの声が上がった。

3位は、昨年の4位から順位を上げ、"阪神エリアの食のライフライン"「スーパーマルハチ」が選ばれた。「なんでも種類が豊富で、マルハチだけで欲しいものが揃う」「カゴいっぱいに買ってもお得感がある。食卓を支えてくれている」など、コスパや品揃えで高い評価を得ている。

4位以下には、今年初めてTOP10に入った「フレスタ」、「ビッグヨーサン」、「ライフ」、「オーケー」がならび、昨年度と大きくランキングが入れ替わる投票結果となった。

コスパ部門は「ビッグヨーサン」が受賞

部門賞では、品揃え、コスパ、おもてなし、チラシ、お肉、お魚、野菜、お惣菜の8項目でそれぞれNo.1のスーパーを選出した。

コスパ部門では、お魚部門で連覇を続ける「ビッグヨーサン」が初めて受賞した。「タイムセールやクーポンなど安く買える仕掛けがたくさんある」「刺身や肉のパックが大きくて安い!」という声が届いている。

お肉部門は、元精肉専門店の「ロピア」。お魚部門は築地市場との強いパイプを活かし、マグロの解体ショーなども行われる「ビッグヨーサン」が初年度から地位を譲らない強さを見せ両店とも3年連続受賞している。プライベートブランドや地元の特産品の取り扱いが充実している「ツルヤ」も3年連続品揃え部門を獲得し、加えて野菜部門の2連覇も果たした。お惣菜部門では関東圏を中心に展開し、新鮮な野菜や食品はもちろん、その食べ方までを提案している"食生活提案型スーパーマーケット"として人気の「ヤオコー」が変わらず人気。おもてなし部門は、広島県に本社をおき、総合賞でもランクインした「フレスタ」が初受賞。「スタッフの方々の対応がいつも親身で丁寧です。店内も明るく清潔感があり、些細なことでも声をかけやすい」「店員さんが親切で温かい雰囲気がある」といったホスピタリティの高いスーパーとして人気のコメントが寄せられた。

チラシ部門で受賞したのは「スーパーマルハチ」。テーマを大きく打ち出したデザインは楽しみながらも視認性が高く、関連商品情報も無駄なく組み込まれており多くの票を集めた。

部門賞

スーパーマルハチのチラシ

エリア賞、北海道・東北地方では「アークス」が受賞

エリア賞では、地域ごとに集計したNo.1スーパーを選出。地域に根付いた魅力的なスーパーがランクインしている。総合賞や部門賞を受賞した「ロピア」「スーパーマルハチ」「フレスタ」「オーケー」など強豪スーパーが並ぶ中、北海道・東北地方では北海道・東北・北関東を中心に食品スーパーを展開する地域密着型のスーパー「アークス」、北陸・甲信越地方では長野県に本社を置く「ツルヤ」、東海地方では岐阜に本社を置く「バロー」、四国地方では、四国と岡山県を中心に店舗展開する「マルナカ」が受賞し、スーパーと地域のつながりが伺える。

エリア賞