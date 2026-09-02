調べものをしたり、文章を考えたり、相談相手になってもらったり……。今やAIはさまざまな場面で活用されていますが、デジタルに慣れ親しんできたZ世代にとっては、より身近な存在なのかもしれません。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代とAIに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「『発言には気をつけよう』と思わせたZ世代の習慣とは？」

ある日、Z世代の後輩に、提出された書類について話をしようと声をかけた主人公。

何げなく会話をしていると、彼が仕事中にしている"ある習慣"を知ることに。それを聞いた主人公は、思わず「これから発言には気をつけよう……」と身構えます。

さて、主人公をそう思わせた、後輩の習慣とは何だったのでしょうか？

① 常にAI搭載のボイスレコーダーで録音していた

② 常に上司の発言をAIにチェックしてもらっていた

③ 仕事の悩みを毎日AIに相談していた

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✅「これから発言には気をつけよ……」先輩を身構えさせたZ世代の習慣とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代のAI活用法に先輩もドキッ

仕事の進め方やコミュニケーションにも、新しいツールを取り入れるのが当たり前になりつつある昨今。「そんな使い方もあるのか」と感心する一方、自分の何げない発言まで残っていると思うと、ちょっぴり緊張してしまいそうですね。

▶なお、今回の答えは① 常にAI搭載のボイスレコーダーで録音していた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!