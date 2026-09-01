90年代シューゲイザーの代表格、Chapterhouse17年ぶり来日公演　『Whirlpool』35周年・全曲再現ライブ

90年代UKシューゲイザーを代表するバンド、チャプターハウス（Chapterhouse）が、2027年2月に約17年ぶりとなるジャパンツアー「WHIRLPOOL 35TH ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2027」を開催することが決定した。東京・大阪の2都市を巡り、デビュー・アルバム『Whirlpool』を全曲披露するスペシャルセットを行う。

チャプターハウスは1987年、英レディングで結成。ライド、スロウダイヴ、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインらと並び、90年代初頭のUKシューゲイザー・ムーブメントを代表する存在として知られている。1991年にリリースされたデビュー作『Whirlpool』は、轟音ギターと浮遊感のあるメロディにダンス・ミュージックの要素を融合させた作品として、現在までシューゲイザーを語るうえで欠かせない一枚として評価されてきた。

なかでも代表曲「Pearl」は、ギターの轟音とビートを大胆に組み合わせた楽曲。同じレディング出身のスロウダイヴからレイチェル・ゴスウェルがバッキング・ボーカルで参加している。同バンドのクリスチャン・サヴィルも、初期のチャプターハウスのライブについて「今まで観た中でも最高クラスだった」と振り返っている。

再結成後はアメリカやヨーロッパ各地のフェスティバル、ツアーに出演してきたチャプターハウス。今回の来日公演は、2月17日に東京・Spotify O-EAST、翌18日に大阪・246 LIVEHOUSE GABUで開催される。『Whirlpool』の35周年を祝う全曲再現という形で、そのサウンドをライブで体験できる貴重な機会となりそうだ。

Chapterhouse

”WHIRLPOOL 35TH ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2027”

Performing their classic debut album in full

2027年2月17日（水）東京・Spotify O-EAST

OPEN 18:00 / START 19:00

スタンディング：11,000円

指定席：13,000円

※各税込／別途ドリンク代

2027年2月18日（木）大阪・246 LIVEHOUSE GABU

OPEN 18:00 / START 19:00

スタンディング：11,000円

※税込／別途ドリンク代

公演サイト：https://www.creativeman.co.jp/event/chapterhouse27/

チケット一般発売：2026年9月12日（土）より各プレイガイドにて発売