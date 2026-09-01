9月1日は「防災の日」。

皆さんは日ごろから、災害への備えを意識しているでしょうか?

「防災グッズを見直さなければ」と思いつつも、実際には「何から始めればいいのかわからない」「備えているつもりだけれど、本当に十分なのか不安」と感じている人も少なくないかもしれません。

そこで今回、マイナビニュースでは「防災の日」を前にアンケート調査を実施。その結果、防災袋を用意している人は50.7％と約半数にとどまりました。さらに、災害時に最も不安なこととして挙がったのは、「トイレ利用の困難」という結果に。防災の日だからこそ見えてきた、現代人のリアルな防災意識や悩みについて見ていきましょう。

約半数が“防災袋を用意していない”

まず、「あなたは防災袋を用意していますか?」と尋ねたところ、「用意している」が50.7％、「用意していない」が49.3％となりました。ほぼ半数が防災袋を準備できていないことになります。

近年は地震や豪雨などの災害が各地で発生していますが、防災の備えに対しては、まだギャップがあることがうかがえます。

最も不安なのは「トイレ問題」

災害への備えで最も不安なことを聞いたところ、1位は「トイレ利用の困難」(16.8％)、2位は「断水」(16.6％)、3位は「飲料水不足」(13.0％)でした。続いて、「避難所生活」(12.8％)、「停電」(11.8％)が並びます。

「防災」と聞くと、食料や水の備蓄を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、今回の調査では、「食料不足」を不安に感じている人は7.8％にとどまりました。

最も不安なこととして挙げられた「トイレ利用の困難」については、

・携帯トイレを買い足そうと思っている(東京都/男性/46歳)

・トイレ問題がプレッシャーとなり、食事をとらなくなって、さらに体調を崩しそう(愛知県/男性/33歳)

といった声が寄せられました。

災害時は断水や下水設備の被害によって、普段通りにトイレが使えなくなることもあります。そのため、携帯トイレなどの備えに関心が集まっているようです。

見直したい防災対策は「飲料水・食料の備蓄」

今後見直したい防災対策として最も多かったのは、「飲料水の備蓄」(41.7％)で、僅差で「食料の備蓄」(39.1％)が続くという結果になりました。続いて、「停電対策(モバイルバッテリー・照明など)」(32.1％)、「携帯トイレの備蓄」(29.1％)が並びます。

災害そのものよりも、ライフラインが止まったあとの生活に不安を感じている人が多いことがわかります。

「何から始めればいいかわからない」という悩みの声も

「防災対策について、普段気になっていることや見直したいことはありますか?」と聞いたところ、特に目立ったのが「防災の必要性は感じているものの、行動に移せない」という声でした。

・やらなければと思いつつ何もしていない(佐賀県/男性/58歳)

・具体的に何を用意、準備したらいいかがわからない(茨城県/男性/50歳)

・いざという時に備えて準備をしておかなければと思うが、なかなか実行にできずにいる(大阪府/女性/55歳)

防災情報は数多くありますが、情報が多すぎるからこそ「結局何を優先すればいいのかわからない」と感じてしまう人も少なくないようです。

防災袋があっても安心とは限らない

一方で、防災袋を用意している人からも不安の声が寄せられました。

・防災袋の用意はあるが、何年も見てないので使えるかわからない(静岡県/男性/43歳)

・非常食の賞味期限が切れないよう適切に管理するのは難しい(茨城県/男性/58歳)

・防災袋を用意してはいるが、いざとなったときに持ち出すのを忘れそう(茨城県/女性/56歳)

防災は「準備すること」だけでなく、「見直し続けること」も重要です。備えている人ほど、その管理の難しさを実感しているのかもしれません。

費用や収納場所など現実的なハードルも障害に

・防災用の備蓄品を確保する場所が取れない(宮崎県/女性/41歳)

・用意にお金がかかると思うと、備蓄できない(愛知県/男性/47歳)

・家具を固定したいけど、賃貸で新しい建物なだけに壁を傷つける方法は実践できない(大阪府/男性/50歳)

このように、経済状況や居住環境によって防災対策が難しいといった、現実的な悩みも数多く見られました。

防災対策というと大掛かりな準備を想像しがちですが、まずは飲料水のストックやモバイルバッテリーの充電状況の確認、避難場所のチェックなど、できることから始めることも立派な備えといえそうです。

「防災の日」は備えを見直すチャンス

今回の調査では、「防災対策を始めたいと思っているものの何から手を付ければいいかわからない」「防災袋を用意したまま見直せていない」といった声が多く寄せられました。 また、災害時の不安では「トイレ利用の困難」や「断水」など、ライフライン停止後の生活に関する不安が目立つ結果となりました。

9月1日の「防災の日」は、自宅の備えを見直す絶好のタイミングです。防災袋の中身や飲料水の備蓄状況、停電対策グッズなどを改めて確認してみると、不足しているものや買い替えが必要なものが見つかるかもしれません。

もしもの時に慌てないためにも、この機会に自分や家族に合った防災用品を整えてみてはいかがでしょうか?

調査概要

・調査時期：2026年8月26日

・調査対象：マイナビニュース会員

・調査数：男女合計501人

・調査方法：インターネットログイン式アンケート