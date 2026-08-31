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ニッセンケンは2026年8月28日、暑い時期に起こりやすい「飲みかけのペットボトル飲料の持ち歩き」に着目し、保存温度による生菌数の変化を調査した参考試験の結果を公表した。

飲みかけのペットボトル飲料を調査

4種類の飲料を4℃・20℃・35℃で24時間保管して生菌数を測定

ペットボトルに直接口を付けて飲むと、口腔内の微生物などが飲料に入り込む可能性がある。特に気温の高い時期には、飲みかけのペットボトル飲料をバッグやデスクなどに置いたままにする場面も考えられる。

今回の試験では、4人の社員モニターがそれぞれ直接口を付けて飲用したカフェオレ、スポーツドリンク、麦茶、緑茶の4種類のペットボトル飲料を使用。各飲料を4℃・20℃・35℃の3条件で24時間保管し、保管前と24時間後の生菌数を測定した。

試験では、4℃は冷蔵庫内、20℃は比較的涼しい室内、35℃は暑い時期に長時間持ち歩くなど、飲料が温かい環境に置かれた状態を想定している。

35℃で24時間後、カフェオレの生菌数が約1.7万倍に

今回使用した検体・条件では、カフェオレを35℃で24時間保管した場合、生菌数が530 CFU/mLから8,800,000 CFU/mLへ増加し、約1万6600倍となった。

カフェオレには糖分や乳成分など、微生物が利用しやすい栄養分が含まれているため、今回の検体では、こうした成分と35℃という温度条件が組み合わさったことで、生菌数が大きく増加した可能性があるという。

麦茶でも生菌数の大きな増加が確認された。290 CFU/mLから410,000 CFU/mLへ増加し、約1400倍となった。原料である大麦由来の炭水化物などが菌の栄養源になったと考えられるという。

一方、スポーツドリンクはすべての条件でほぼ検出されなかった。酸性のスポーツドリンクは、今回の検体では細菌が増殖・生存しにくい環境にあったという。

緑茶は、いずれの保存温度でも保存前を上回る増加は確認されなかった。緑茶に含まれるカテキンには抗菌作用があるため、菌が増殖しなかった可能性があるという。

飲みかけのペットボトルはできるだけ早く飲み切る

今回の試験は、飲みかけのペットボトル飲料における温度別の変化を確認するために実施した参考試験。反復試験による再現性の確認は行っておらず、結果は今回使用した検体・条件に限られる。また、生菌数を測定したものであり、食中毒菌など特定の微生物の有無を確認したものではない。

飲みかけのペットボトル飲料については、できるだけ早く飲み切り、飲み残した場合は冷蔵庫で保管するなど、適切に取り扱うことが重要だという。