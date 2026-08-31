『LDK』は8月28日、10月号を発売する。10月号では「無印良品ほんとにいいもの」を総力特集し、種類豊富な無印良品のアイテムを徹底テスト。ほかにも、ホームセンターの便利グッズや大人女子向けの文房具、とろけるチーズ39製品の実食テストなど、暮らしに役立つ情報を紹介する。

無印良品の「ほんとにいいもの」を総力特集

10月号では「無印良品ほんとにいいもの」を総力特集する。定番商品だけでなく、ファッションやオーディオなど、商品のジャンルがますます増えている無印良品。買い物の幅が広がる一方で、ほかのショップや無印良品の商品の中から何を選べばいいのか迷う人もいるという。

そこで『LDK』がさまざまなアイテムをテストし、本当に買いたいものを厳選。話題の新製品もたっぷりテストし、無印良品での買い物に役立つ情報を紹介する。

無印良品のほんとにいいもの

ホムセンで暮らしをアップデートする便利グッズを検証

第2特集では「ホムセンで叶える暮らしのアプデ」を掲載する。ホームセンターでは、「こんなものが欲しいけど、どこで買えるのかわからない」という便利アイテムを幅広く購入できるという。そこで、家事をラクにしてくれるものから、日々の暮らしをちょっぴり楽しくしてくれるものまで、ホームセンターの便利グッズを検証。一度使うと手放せなくなるようなアイデア用品を紹介する。

コメリ、カインズ、ナフコ、DCMなど、人気ホームセンターの商品を取り上げる。

ホムセンで叶える暮らしのアプデ

かわいさと機能性を兼ね備えた大人女子向け文房具を紹介

「ときめき×シゴデキ大人女子のための文房具」では、使いやすさや機能性だけでなく、見た目のかわいさにもこだわりたい大人女子に向けたアイテムを集めた。仕事中の気分を上げてくれるものから、趣味の時間をもっと楽しくしてくれるものまで、毎日をごきげんにしてくれる文房具を紹介する。

とろけるチーズ39製品を実食テスト

「とろけるチーズ39製品実食テスト」では、パラパラとかけるタイプのシュレッドチーズを食べ比べる。シュレッドチーズは、熱を加えるととろりと溶けておいしく、幅広いレシピに使えるのが特徴。新製品も続々登場しており、塩分カットなどの健康志向の商品も増えているという。そこで39製品を実際に食べ比べ、満足できるチーズを探した。

とろけるチーズ39製品実食テスト

防災バッグなど暮らしに役立つ特集も掲載

10月号では、このほかにも「防災バッグABCジャッジ」などの特集を掲載する。

『LDK』は、広告やタイアップを入れず、編集部と専門家があらゆる製品を「使う人目線」で徹底検証している雑誌。読者のことだけを考えた「正直な評価」を伝えているという。