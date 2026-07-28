良品計画は8月5日、「発酵ふき取り化粧水(300mL)」(1,490円)を全国の無印良品の店舗およびネットストアで順次発売する。

同商品は、無印良品独自のうるおい成分「米ぬか発酵液」を配合したふき取り化粧水。同成分を使用した商品として「発酵導入美容液」をはじめ、「発酵導入化粧液」「発酵導入エッセンスパッド」などを展開しているが、このたびラインアップを拡充し、新たにふき取り化粧水にも配合した。

同商品は、古い角質や汚れをふき取るプレ化粧水。洗顔後、化粧水や乳液などのスキンケアの前に使用する。

7種のビタミン、8種のミネラルを含有した山形県産の米ぬかを発酵させて得られるうるおい成分、米ぬか発酵液が肌にうるおいを与え、乾燥を防ぐ。ユーカリ葉エキスなどのうるおい成分や角質ケア成分の乳酸も配合し、うるおいを与えながら肌のキメを整える。心地よくなじむとろみのあるテクスチャーで毛穴汚れなどをやさしくふき取り、なめらかな肌へ導く。

なお、300mLボトル本体には再生プラスチックを90%以上使用したリサイクルPET素材を採用しており、店頭での使用済みボトル回収とあわせて資源循環の取り組みを進めている。詰替用270mL(1,290円)、携帯用50mL(390円)も用意する。